Inteligência Artificial ajuda jovens e adultos a se prepararem para o Encceja 2024

Milhares de brasileiros estão na reta final de preparações para prestar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), prova para validação do diploma no Ensino Médio voltada para aqueles que não concluíram essa etapa de formação. Promovido pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas (Inep), o exame está marcado para o próximo dia 25 de agosto.

Para auxiliar nos estudos dessas pessoas, a Fundação 1Bi, organização sem fins lucrativos que utiliza a inovação para promover oportunidades em educação, lançou o AprendiZAP Encceja, uma ferramenta inovadora de ensino que usa Inteligência Artificial Generativa para fornecer conteúdos, tutoria e simulados específicos sobre a prova, que podem ser acessados via WhatsApp. Mais de 20.300 pessoas já utilizam o AprendiZAP Encceja em todo o país.

“O Encceja oferece uma nova oportunidade de formação para quem, por inúmeros motivos, não conseguiu frequentar a escola e quer retomar a sua jornada educacional. Neste contexto, o AprendiZAP Encceja se torna uma ferramenta acessível, contribuindo para construção de uma sociedade mais igualitária, possível com o uso da tecnologia e da inovação”, comenta Kelly Baptista, diretora executiva da Fundação 1Bi.

Retomada dos estudos

Com 61 anos de idade, a moradora da Zona Leste de São Paulo, Ivete Pinheiro, está entre as pessoas que se preparam para a prova. “Fiquei muito animada quando vi que a Fundação 1Bi lançou o AprendiZAP Encceja, essa ferramenta que atende e entende completamente pessoas como eu, adultos que não terminaram os estudos no período considerado ‘normal’, mas que ainda têm o sonho de obter o diploma do Ensino Médio e estão se preparando para o Encceja. A ferramenta tem me ajudado bastante, principalmente por conta da tutoria interativa que esclarece todas as minhas dúvidas, explicando o porquê das minhas respostas estarem certas ou erradas. É como ter um professor particular em casa, que se dedica 100% a mim e às minhas questões. Compartilhei o AprendiZAP Encceja com outras amigas que também vão realizar o exame e estamos aproveitando bastante. Conseguir estudar pelo WhatsApp facilita muito para nós que não temos tanta familiaridade com o computador”, anima-se Ivete.



Para desenvolvimento do AprendiZAP Encceja, a Fundação 1Bi contou com subsídio e apoio tecnológico do iFood, uma das empresas mantenedoras da organização. A ferramenta também é usada pelos entregadores da plataforma que fazem parte do programa Meu Diploma do Ensino Médio.

Para ter acesso ao AprendiZAP Encceja, basta enviar uma mensagem para o número (11) 4040.3140 pelo WhatsApp.