Parceria entre NIC.br, IX CDE e BR Digital amplia integração entre redes do Brasil e Paraguai

O novo Ponto de Interconexão (PIX) em Foz do Iguaçu, no Paraná, localizado no datacenter da BR Digital, faz o IX.br (Brasil Internet Exchange) expandir sua presença na região, atraindo a participação de mais redes. Este PIX soma-se ao já existente no Parque Tecnológico Itaipu, que teve sua capacidade ampliada com a instalação de equipamentos de rede com portas de 100 Gbps. Esta novidade é complementada pela parceria inédita com o IX CDE em Ciudad del Este, que passou a oferecer aos seus membros transporte gratuito para o IX.br em Foz do Iguaçu, fortalecendo o ecossistema da Internet na região.

“O IX.br, maior conjunto de Pontos de Troca de Tráfego Internet (PTT) do mundo, continua a expandir sua presença com novos PIXs, agora na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. O novo PIX, localizado em um datacenter mais próximo da região central de Foz do Iguaçu, oferece maior facilidade de acesso e integração entre as redes, o que na prática beneficia tanto os Sistemas Autônomos quanto seus usuários, contribuindo para uma Internet mais veloz, eficiente, resiliente e de menor custo”, pontua Milton Kaoru Kashiwakura, diretor de Projetos Especiais e de Desenvolvimento do NIC.br.

Os participantes do IX CDE interessados em participar também do IX.br de Foz do Iguaçu podem utilizar uma porta compartilhada com capacidade inicial de 10Gbps na modalidade CIX.

“A iniciativa de levar Sistemas Autônomos (AS) do Paraguai ao IX.br de Foz de Iguaçu representa um avanço significativo para a região. Esta parceria fortalece não apenas a infraestrutura da Internet no Paraguai, mas também fomenta a integração digital entre nossos países, promovendo uma Internet mais robusta e resiliente para todos”, considera Sandro Furlanetto Eggert, presidente do IX CDE.

Vander Furmaniak, vice-presidente comercial da BR Digital, também ressaltou a importância da iniciativa. “A BR Digital, comprometida com o desenvolvimento da região, contribui de diversas maneiras. Isso inclui investimentos em infraestrutura de fibra óptica, colaboração com o IX.br para facilitar a adesão de novos participantes e suporte técnico, além de promover o IX.br como um ponto de encontro para operadoras de Internet e provedores de serviços. Essa colaboração é essencial para fortalecer a conectividade e o desenvolvimento econômico na tríplice fronteira, beneficiando a população local e os países envolvidos.”