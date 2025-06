Avalara adiciona Chat Generativo para reforçar suporte e experiências de produto para clientes e parceiros

A Avalara, Inc., fornecedor de software de automação de conformidade fiscal para empresas de todos os tamanhos, anuncia a disponibilização de Avi, seu chatbot de IA generativa, no Portal Global de Suporte e na interface de produtos de seu website www.avalara.com. Avi oferece suporte conversacional para ajudar clientes e parceiros a encontrar respostas e resolver problemas de forma mais rápida e simplificada. No Brasil, a tecnologia que utiliza Inteligência Artificial está presente no portal da Universidade Avalara, dedicado a seus clientes e parceiros.

Treinado com a base de conhecimento personalizada da Avalara e em constante evolução, Avi permite que os clientes economizem tempo, oferecendo respostas ágeis para perguntas sobre produtos, assistência na resolução de problemas comuns e orientação sobre recursos adicionais quando necessário.

“A Avalara tem utilizado IA e automação em nossos processos internos há anos para melhorar a forma como trabalhamos e entregamos produtos ao mercado”, disse Jayme Fishman, Diretor de Estratégia e Produtos da Avalara. “Estamos empolgados em trazer o poder da IA para fora da empresa e torná-lo acessível aos nossos clientes e parceiros, que podem aproveitar soluções autônomas para problemas e, quando necessário, recorrer às nossas equipes de suporte humano para lidar com cenários mais complexos.”

O lançamento do Avi faz parte da missão contínua da Avalara em usar inovações com Inteligência Artificial para aprimorar a experiência de clientes e parceiros, minimizando erros, expandindo e agilizando a cobertura de áreas de conformidade, além de simplificar processos internos. Outras novas soluções impulsionadas por IA estarão disponíveis em breve.