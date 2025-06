Fintech Zetra fortalece privacidade de dados com certificação ISO 27701

A Zetra, fintech focada em soluções para o bem-estar financeiro dos trabalhadores, deu um passo significativo para reforçar sua segurança e privacidade de dados ao obter a certificação ISO/IEC 27701:2019. Esta conquista veio após uma rigorosa auditoria que avaliou o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) da empresa.

A certificação ISO/IEC 27701:2019 é um marco importante para a empresa, uma vez que estabelece a sua conformidade com os mais elevados padrões internacionais de privacidade de dados. “A certificação reafirma nossa dedicação à conformidade com as regulamentações de privacidade e fortalece a confiança de nossos stakeholders; incluindo clientes, funcionários, investidores, parceiros comerciais e reguladores; em nossas práticas de gestão de dados. Continuaremos a investir em melhorias contínuas para garantir que os dados pessoais sejam tratados com o mais alto nível de responsabilidade e transparência”, destacou Eloi Rezende, Diretor de Governança, Risco e Compliance.

A ISO 27701:2019 é altamente recomendada para empresas que realizam o tratamento de dados, pois define requisitos para o estabelecimento, implementação, manutenção e aprimoramento do Sistema de Gestão da Privacidade da Informação (SGPI). A norma é aplicável a organizações de todos os tipos e tamanhos, incluindo entidades públicas, privadas e sem fins lucrativos, garantindo a adoção de práticas adequadas de proteção de dados pessoais e conformidade com regulamentos como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para obter a certificação, a Zetra demonstrou evidências documentais, processuais e ferramentais que garantem a conformidade no tratamento de dados, um passo essencial para fortalecer as relações com partes interessadas e realizar negócios com confiança.

Além da recente certificação, a fintech já possui outras credenciais importantes como a ISO/IEC 27001, que estabelece um sistema de gestão de segurança da informação; a ISO 9001, que orienta a implantação de um sistema de gestão da qualidade; e a ISO 37001, que trata da ética, antissuborno.

“Estamos orgulhosos de manter padrões internacionais que nos permitem operar de forma mais eficiente e competitiva, assegurando a qualidade de nossos produtos e serviços. A certificação ISO é mais do que um reconhecimento; é um compromisso contínuo de melhoria e inovação,” concluiu Rezende.