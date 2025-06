Inteligência artificial impulsiona o agronegócio

Sendo um dos setores que mais impulsionam a economia brasileira o agronegócio não poderia ficar para traz quando o assunto é tecnologia. De acordo com o Agtech Report 2023, o uso de inteligência artificial (IA) no agronegócio deve crescer 300% até final desse ano, trazendo uma nova era de inovação e eficiência para o campo.

Uma das principais aplicações da IA no setor é a análise de dados agrícolas em larga escala. Sensores, drones, imagens de satélite e outros dispositivos são ferramentas utilizadas para coletar informações sobre o clima, qualidade do solo, crescimento das culturas, manejo de pragas e doenças, entre outros aspectos. Esses dados também permitem ao produtor um mapeamento digital detalhado da propriedade, facilitando a identificação de necessidades nutricionais e ambientais de plantas e animais, além de possibilitar o controle de sementes e a automação de máquinas e operações. A tecnologia também está revolucionando a alimentação e o bem-estar animal, bem como a logística e o controle de estoque remoto.

Segundo Romário Alves, CEO e fundador da Sonhagro, rede especializada em crédito rural que fornece suporte financeiro para que os produtores possam investir em suas propriedades, é fundamental investir em inovação. “Estamos vivendo uma era de grandes transformações no agronegócio e a tecnologia é a chave para aumentar a produtividade e a sustentabilidade no campo“.

Há muito tempo as porteiras foram abertas para a tecnologia no Brasil, um estudo realizado em 2020 pela Embrapa, Sebrae e INPE, mostrou que cerca de 84% dos agricultores do país já adotavam alguma forma de tecnologia em suas produções agrícolas. A inteligência artificial no setor promete transformar a agricultura, trazendo benefícios para os produtores e para o meio ambiente, além de impulsionar a criação de um segmento agrícola mais eficaz e sustentável.