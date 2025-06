Belas Artes leva inteligência artificial para a sala de aula

O Centro Universitário Belas Artes passará a disponibilizar uma plataforma gratuita para o uso da IA em sala de aula na graduação, a partir deste mês. Por meio da parceria com a Adapta.org, empresa que consolida as principais IAs Generativas, alunos e professores serão treinados em como utilizá-las de maneira ética e produtiva nas atividades acadêmicas, o que representa um passo significativo na modernização dos métodos de ensino prático acerca do tema.

A Superintendente Acadêmica da faculdade, Josiane Tonelotto, explica que a decisão de desenvolver uma interface própria surge da necessidade de preparar os alunos para um futuro digital que não pode ser ignorado e os coloca na vanguarda das mudanças da sociedade. “Esta ferramenta é uma oportunidade para expandir as possibilidades de aprendizado, estimular o corpo acadêmico a desenvolver competências cruciais no uso consciente e assertivo das tecnologias e garantir que nossos alunos possam maximizar seu potencial criativo”, diz.