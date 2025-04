Simpress recebe Certificação Android Enterprise Gold

A Simpress, empresa de outsourcing de equipamentos de TI e líder do setor no país, conquistou a Certificação Android Enterprise Gold, do Google. Apenas seis empresas brasileiras foram contempladas pelo selo do Google – na América Latina foram 11 companhias. A certificação valida, para o mercado, a capacidade técnica e o know how da Simpress para implantar soluções de mobilidade garantindo segurança, gerenciamento e experiência do usuário. A conquista também reforça o compromisso da empresa com a excelência em tecnologia e capacita a Simpress a desenvolver e oferecer soluções ainda mais avançadas.

Ao obter o selo, a Simpress tem acesso a materiais exclusivos e treinamentos técnicos e comerciais ministrados pelo Google, além de suporte direto com o time de terceiro nível, o que garante maior agilidade e qualidade na prestação de serviços para os clientes.

“Para nós é um orgulho e uma alegria estar entre as poucas empresas do Brasil – e da América Latina – contempladas pela Certificação Android Enterprise Gold, do Google. É um diferencial estratégico, que reforça ainda mais nossa posição de liderança no mercado, além de validar nossa expertise em gestão de dispositivos móveis como smartphones e tablets. Isso garante, para nossos clientes, mais excelência ao cumprirmos nossa missão de simplificar ao máximo a vida deles, e com toda a segurança e qualidade tecnológica garantidas”, diz Georgia Rivellino, diretora de Marketing e Produtos da Simpress. “Sabemos que é difícil e desafiador conquistar este selo, e que o Google é bastante criterioso ao capacitar parceiros no nível Gold”, acrescenta a executiva.

A Simpress vem liderando a transformação do mercado de notebooks, smartphones, coletores de dados e impressoras térmicas usados por grandes e médias empresas para o modelo de outsourcing, assim como fez de forma pioneira com as impressoras há mais de duas décadas. Não por acaso, o número de equipamentos sob gestão da Simpress alocados em seus mais de 2.600 clientes, como Pague Menos, Yamaha e Harald, distribuídos por mais de 4.200 cidades em todo o Brasil, não para de crescer. Nos últimos meses, a Simpress chegou à marca de 600 mil dispositivos sob sua gestão. No fim de 2019, eram menos de 200 mil devices. Em 2022, 400 mil.

Uma solução da empresa que tem se destacado é o SimMobile (outsourcing de celulares e tablets), que garante mobilidade e agilidade para os clientes. Atualmente mais de 160 mil equipamentos móveis da Simpress estão alocados em clientes espalhados por todo o Brasil e são usados para operações variadas: em logística, por motoristas que entregam mercadorias no prazo; no varejo, por vendedores que fecham pedidos com rapidez e consultam estoque; por alunos que usam tablets nas salas de aula para potencializar a aprendizagem. Para impactar o mínimo possível nas atividades essenciais dos seus clientes, a Simpress trabalha com SLA agressivo de menos de 2 horas.