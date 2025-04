Jitterbit lança plataforma AI-Infused e low-code que une iPaaS, API Manager, App Builder e EDI

A Jitterbit lançou a plataforma unificada Harmony, com AI-Infused e low-code. A plataforma chega para preparar as operações para o futuro, simplificando a complexidade e impulsionando a inovação para organizações em todo o mundo.

“Na era digital atual, as empresas estão navegando em ambientes de TI híbridos com inúmeros sistemas complexos, aplicativos e fontes de dados. A divisão de dados é uma realidade crescente e as restrições nos recursos de TI estão dificultando o avanço das iniciativas de automação”, disse Bill Conner, Presidente e CEO da Jitterbit. “A automação impulsionada por IA está preenchendo essa lacuna, permitindo que qualquer organização resolva jornadas complexas de transformação. Ao capacitar tanto as equipes de TI quanto os grupos de linhas de negócios, as organizações podem aumentar a produtividade, eficiência e capacidade de resposta, criando mais oportunidades para a inovação”.

Infundida com Inteligência Artificial, dando escolha às organizações

A plataforma Harmony, com AI-Infused e low-code, permite que organizações e equipes adotem soluções de IA e escalem no seu próprio ritmo. Com uma grande capacidade de integração, gerenciamento de APIs, desenvolvimento de aplicativos low-code e soluções EDI, a Harmony apoia a transformação empresarial, permitindo que as organizações automatizem e orquestrem processos críticos de negócios, operações e fluxos de trabalho.

“A IA está fundamentalmente transformando a forma como desenvolvemos e implementamos tecnologia e, com a Harmony, estamos ultrapassando os limites do que é possível,” disse Manoj Chaudhary, Diretor de Tecnologia da Jitterbit. “Estamos na vanguarda da inovação em IA há anos, pioneiros no uso de machine learning, grandes modelos de linguagem e geração aumentada por recuperação (RAG). Ao aproveitar a IA em múltiplos formatos, não estamos apenas aumentando a velocidade e a produtividade — estamos melhorando a segurança, a conformidade, a escalabilidade e a confiabilidade de integrações e aplicativos”.

Uma nova plataforma Harmony projetada para automação e orquestração empresarial

A Harmony é uma plataforma unificada, AI-Infused e low-code, composta por iPaaS, API Manager, App Builder (desenvolvimento de aplicativos low-code, anteriormente Vinyl) e produtos EDI para capacitar equipes de TI e de linhas de negócios.

Jitterbit iPaaS: fornece integração nativa em nuvem, segura e escalável, melhorando a eficiência operacional através de conectividade perfeita entre sistemas locais e na nuvem. Com uma interface intuitiva, low-code e chatbots integrados com IA, o Jitterbit iPaaS acelera a implementação, reduz custos e automatiza processos.

fornece integração nativa em nuvem, segura e escalável, melhorando a eficiência operacional através de conectividade perfeita entre sistemas locais e na nuvem. Com uma interface intuitiva, low-code e chatbots integrados com IA, o Jitterbit iPaaS acelera a implementação, reduz custos e automatiza processos. Jitterbit App Builder (anteriormente Vinyl): cria aplicativos escaláveis, seguros e compatíveis, totalmente integrados ao stack tecnológico. Resolve problemas complexos de negócios em escala de forma simples e rápida com aplicativos criados para funcionar em qualquer dispositivo, automatizar qualquer processo de negócio e integrar qualquer fonte de dados, sem necessidade de codificação.

cria aplicativos escaláveis, seguros e compatíveis, totalmente integrados ao stack tecnológico. Resolve problemas complexos de negócios em escala de forma simples e rápida com aplicativos criados para funcionar em qualquer dispositivo, automatizar qualquer processo de negócio e integrar qualquer fonte de dados, sem necessidade de codificação. Jitterbit API Manager: simplifica a criação e o gerenciamento de APIs, construindo, protegendo e gerenciando rapidamente APIs a partir de conexões iPaaS. Promove a automação de fluxos de trabalho em tempo real com controle, visibilidade e segurança abrangentes sobre o gerenciamento do ciclo de vida das APIs.

simplifica a criação e o gerenciamento de APIs, construindo, protegendo e gerenciando rapidamente APIs a partir de conexões iPaaS. Promove a automação de fluxos de trabalho em tempo real com controle, visibilidade e segurança abrangentes sobre o gerenciamento do ciclo de vida das APIs. Jitterbit EDI: gerencia transações B2B e conecta EDI com sistemas ERP, automatiza fluxos de trabalho de ponta a ponta e estabelece novos parceiros comerciais com apenas um clique. Monitora transações a partir de um painel único e aproveita insights impulsionados por IA para otimizar fluxos de trabalho, reduzir erros e melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos.

Assistentes de IA oferecem uma experiência ‘transformadora’

A Jitterbit oferece três avançados assistentes de IA (atualmente em beta) integrados em toda a plataforma Harmony: App Builder AI Assistant, Connector AI Assistant e o chatbot AskJB. Essas ferramentas de IA desbloqueiam novos níveis de velocidade de desenvolvimento, produtividade e experiência do usuário, ao mesmo tempo que aumentam a segurança, conformidade, escalabilidade e confiabilidade.

“Participar do programa beta da plataforma Harmony AI-Infused da Jitterbit foi transformador para nós,” disse Jack Yao, Diretor de Informações da MEMIC. “Enquanto construímos nossos aplicativos para reservas de sinistros e comissões de produtores, nossa experiência interagindo com o assistente de IA do App Builder foi um facilitador crítico de eficiência. Os prompts de IA e a ordem das operações foram lógicos e intuitivos, economizando semanas na criação em comparação ao nosso processo manual”.

Com base no Summer 2024 Enterprise Results Index da G2 para iPaaS, o “tempo médio para go live” da Jitterbit é de 1,8 meses, muito mais rápido do que a média da indústria de 3,34 meses. Os clientes da Jitterbit relatam um ROI médio de 10,5 meses, o que é seis meses mais rápido que a média de 17 meses.

“Tanto as equipes técnicas quanto as não técnicas podem desenvolver, manter e gerenciar eficientemente integrações complexas, reduzindo o tempo para gerar resultados. Imagine construir um aplicativo através de uma simples conversa com um assistente de IA, recebendo insights em tempo real e contextualmente conscientes. Com AI-Infused, a automação, integração e assistência inteligente estão acelerando a transformação digital como nunca antes,” disse Chaudhary.