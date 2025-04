SENAI oferta quase 7 mil vagas em cursos gratuitos e pagos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 6.752 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em várias unidades da federação. Há oportunidades presenciais e online em cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outros.

Santa Catarina lidera a lista com 2.086 oportunidades. Pessoas interessadas em estudar no SENAI têm à disposição diversas áreas de conhecimento, como eletrotécnica, design circular, fundição, segurança do trabalho e energias renováveis.

Para saber onde estão todas as oportunidades, quais são as áreas de formação e como se inscrever, acesse a Agência de Notícias da Indústria.