Empreendedores brasileiros se adaptam à digitalização, inovam e prosperaram, aponta pesquisa

O que leva alguém a deixar um emprego estável e mergulhar nas águas incertas do empreendedorismo? Em um cenário de negócios em rápida evolução, o empreendedorismo é uma jornada repleta de desafios e recompensas. A Pesquisa Global de Empreendedorismo da GoDaddy de 2024 revela os insights sobre as motivações, os obstáculos e os sucessos ao longo das jornadas dos empreendedores.

A Pesquisa Global de Empreendedorismo GoDaddy 2024 foi realizada pela Advanis no início de 2024 na Espanha, Brasil, México, Colômbia, Índia, Alemanha, Áustria, Suíça, Filipinas, Malásia, Paquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Os critérios de amostragem foram proprietários de pequenas empresas, e as empresas foram definidas com base no número de funcionários, variando de um a 49. Um total de 4.383 pessoas foram pesquisadas, 526 delas no Brasil.

Os resultados da pesquisa mostram as diversas origens dos empreendedores de hoje. A maioria (46%) dos empreendedores são Millennials, seguidos pela GenX (33%), GenZ (12%) e Baby Boomers (10%), sendo que 43% de todos os entrevistados têm algum nível universitário ou menos, 43% concluíram a universidade e 14% fizeram pós-graduação.

Os principais catalisadores para que os empreendedores iniciassem seus negócios foram: seguir uma paixão (22%), motivados por mais flexibilidade (18%) e desejando uma mudança de carreira (17%). Refletindo sobre sua jornada, 66% das empresas dos entrevistados estão em operação há cinco anos ou menos, o que indica um cenário empresarial vibrante e dinâmico. Independentemente de ter começado recentemente ou de ter mais tempo de existência, os estágios iniciais do empreendedorismo podem apresentar vários desafios. Os principais obstáculos enfrentados pelos proprietários de pequenas empresas brasileiras ao iniciarem seus negócios incluíam o marketing on-line (42%), a falta de conhecimento especializado em planejamento e gerenciamento de negócios (29%) e lidar com impostos (23%).

Como esses obstáculos exigem alocação estratégica de recursos para serem superados, os empreendedores brasileiros foram cuidadosos com suas finanças, fazendo alguns de seus primeiros investimentos em maneiras de enfrentar seus desafios iniciais, como equipamentos (23%), marketing on-line (17%) e estoque (12%).

À medida que as empresas crescem, os desafios evoluem. Atualmente, 36% dos proprietários de empresas relatam que os problemas relacionados aos clientes são seu principal desafio, seguidos pelo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal (27%) e desafios financeiros (26%).

Embora os investimentos recentes continuem a dar importância aos equipamentos (19%) e ao estoque (13%), isso também reflete sua mudança para uma transformação digital, com a maioria dos fundos agora direcionada para o aprimoramento da infraestrutura digital com marketing on-line (26%). Para os empreendedores, essa transição para uma abordagem mais centrada no digital pode ser a chave para desbloquear novas oportunidades de crescimento e sustentar o sucesso a longo prazo.

A mentoria tem sido um componente crucial da jornada empresarial, com 57% dos proprietários de empresas buscando orientação. Os empreendedores brasileiros reconhecem que esse tipo de apoio é útil para que eles possam navegar pelas complexidades da administração de uma empresa e tem contribuído potencialmente para seu sucesso e satisfação geral.

O impacto positivo do empreendedorismo é evidente. Um número notável de 90% dos entrevistados concorda que suas vidas melhoraram desde que embarcaram em sua jornada empreendedora.

Esse senso de realização e progresso leva muitos a almejar mais alto; 72% dos entrevistados relatam que até metade de sua receita anual vem de vendas on-line e 97% daqueles cujo negócio é atualmente uma renda suplementar esperam torná-lo sua principal fonte de renda. Essas aspirações destacam a crescente dependência de plataformas digitais e a determinação de obter maior independência financeira. Avaliando seu sucesso futuro, 90% dos entrevistados têm uma perspectiva positiva para seus negócios nos próximos 3 a 5 anos, demonstrando sua confiança e otimismo em seus empreendimentos.

A Pesquisa Global de Empreendedorismo GoDaddy 2024 destaca a resiliência e a inovação dos proprietários de pequenas empresas no Brasil. Desde as motivações iniciais e os primeiros desafios até a adoção da digitalização e a busca de orientação, a jornada empreendedora é marcada por crescimento e adaptação. “A GoDaddy tem o compromisso de fornecer as ferramentas e os recursos on-line que os empreendedores precisam para prosperar na era digital”, disse Luiz D’Elboux, Country Manager da GoDaddy no Brasil. “Nosso objetivo é apoiar e capacitar os empresários a cada passo do caminho, ajudando-os a transformar suas visões em realidade.”