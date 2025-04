IA e sustentabilidade ampliam a força do agronegócio no Brasil

O agronegócio no Brasil, um dos principais alicerces da economia do país, continua a apresentar resultados impressionantes. De acordo com um estudo realizado pelo Cepea, o PIB (Produto Interno Bruto) desse setor superou R$ 2,5 trilhões no ano passado, correspondendo a aproximadamente 24% do PIB total do Brasil. Essa valorização não se restringe apenas ao campo. O segmento de franquias também está vivenciando um crescimento significativo. Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) indicam que, apenas no primeiro trimestre deste ano, o setor alcançou um faturamento superior a R$ 60 bilhões.

A pesquisa revelou que o setor de serviços se destaca, registrando uma receita superior a R$ 8 bilhões e um aumento de 25,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Nesse ambiente favorável, empreendedores encontram excelentes oportunidades para investir em áreas com alto potencial de crescimento.

Um exemplo de sucesso é a Agro Atlas Brasil, fundada em 2020, que se tornou líder na prestação de serviços com drones aliando a tecnologia de aplicação com análise de dados, permitindo estudar os melhores padrões operacionais para promover uma agricultura mais rentável, eficiente e sustentável. A rede entrou no setor de franquias em 2022 e, atualmente, está presente em mais de 12 estados brasileiros.

“Nosso compromisso é levar inovação ao campo, proporcionando aos agricultores ferramentas que aumentam a produtividade e reduzem os impactos ambientais”, relata Welber Sant’Ana, CEO da rede, demonstrando que a tecnologia é fundamental para enfrentar desafios, abrir novas possibilidades e colaborar para a sustentabilidade ambiental.

O modelo de negócio da franquia é baseado na utilização de drones no campo, incluindo a aplicação precisa de produtos agrícolas, mapeamento e monitoramento de áreas, inspeção de culturas, contagem de plantas, geração de mapas de NDVI e suporte à tomada de decisão. A solução é composta por um aplicativo exclusivo para operações, gestão financeira, rede de estações meteorológicas, unidade móvel e produtos específicos para controle de deriva e ajuste de calda. Dessa forma facilita a operação diária, permitindo a rastreabilidade, monitoramento das condições climáticas, da localização da equipe e também a geração automática de relatórios completos de aplicação, cumprindo os requisitos legais de registro exigidos na Portaria 298 de 2021 do Ministério da Agricultura.

Quando o franqueado já estiver com os equipamentos preparados para operar, a rede oferece um treinamento presencial, abordando o funcionamento dos dispositivos, conceitos técnicos e configurações, além de fornecer manuais e orientar todo o processo de regularização das empresas para atuarem no mais alto nível de conformidade, considerando os padrões exigidos por empresas multinacionais e que possuem certificação de sua produção. No modelo home based, os franqueados da Agro Atlas Brasil têm a possibilidade de alcançar um faturamento médio anual de R$ 720 mil.

“Estamos orgulhosos de liderar essa transformação no campo, mostrando que é possível aliar tecnologia e sustentabilidade para um futuro mais promissor na agricultura”, finaliza Sant’Ana.

Raio-X

Investimento inicial total: a partir de R$ 239.900,00

Taxa de franquia: R$ 79.900,00

Capital de giro: R$57.000,00

Royalties: 9% do faturamento bruto mensal, com um valor mínimo de R$2.500,00

Fundo de publicidade: Não há

Faturamento Médio Mensal: a partir de R$ 40.000,00

Lucro médio mensal: a partir 15%

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

Duração do contrato: 5 anos