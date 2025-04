Intercomunicador oferece áudio cristalino, mesmo em ambientes ruidosos

A Axis Communications anuncia um intercomunicador de rede pronto para uso em áreas externas que oferece áudio cristalino e limpo com cancelamento de eco e redução de ruído. Com um design antiligadura, este intercomunicador fácil de instalar é ideal para instalação em ambientes de alta segurança.

O AXIS I7010-VE oferece 92 dB SPL para proporcionar uma excelente qualidade de áudio que permite que os operadores ouçam e se comuniquem com clareza. É ideal nas situações mais exigentes e possui cancelamento de eco e redução de ruído para garantir que as vozes sejam audíveis, independentemente do ruído de fundo.

Este dispositivo oferece integração perfeita com sistemas Axis e VMS de terceiros. Também suporta Protocolo de Iniciação de Sessão (SIP), bem como interfaces de programação abertas, incluindo VAPIX e ONVIF. Ele também suporta acesso remoto seguro e inclui um aplicativo móvel para download que permite comunicar e conceder acesso a partir do seu dispositivo móvel.

Os principais recursos do produto incluem um SPL de 92dB, cancelamento de eco e redução de ruído, além de ser antiligadura e à prova de vandalismo com classificação IK10. O dispositivo é compatível com caixas de instalação de 2 canais e oferece uma plataforma aberta para fácil integração, contando ainda com segurança cibernética integrada por meio da Axis Edge Vault.

Este intercomunicador de rede extremamente robusto, com classificação IP66/IP69, inclui um gabinete à prova de vandalismo com classificação IK10 e oferece instalação flexível em aplicações internas e externas. Ele se encaixa em caixas de instalação de 2 canais e não possui nenhum parafuso visível – o gabinete simplesmente encaixa. Além disso, é possível mudar as portas de E/S para uma porta de leitor para uma integração mais estreita com soluções de controle de acesso.