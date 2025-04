Vinteum anuncia programa de capacitação gratuita para formar desenvolvedores Bitcoin e Lightning Network

A Vinteum, organização sem fins lucrativos dedicada a impulsionar o desenvolvimento do Bitcoin no Brasil e na América Latina, anuncia o lançamento do Bitcoin Dev Launchpad, um programa gratuito intensivo de três meses para capacitar programadores brasileiros em projetos open-source no ecossistema Bitcoin e Lightning Network. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 2 de outubro.

Devido ao avanço dos ecossistemas blockchain no mercado e diversas oportunidades que surgem com ele, a Vinteum busca capacitar profissionais para avançar nesse setor, trazendo perspectivas de ganhos acima da média para desenvolvedores e expansão da rede no Brasil. O programa, que começa no dia 18 de novembro, é focado em programadores com mínimo de 2 anos de experiência, que desejam aprofundar seus conhecimentos e contribuir com o ecossistema Bitcoin.

A estrutura do programa inclui aulas, workshops, seminários socráticos, atividades e desafios de programação, além de períodos de estudo individual. O conteúdo traz fundamentos técnicos e teóricos do protocolo e do software, além de conexão com mentores renomados de todo o mundo. O Bitcoin Dev Launchpad será liderado por Bruno Garcia, Bitcoin Core Developer e diretor educacional da Vinteum, junto com Edil Medeiros, professor de Engenharia de Computação na Universidade de Brasília.

As inscrições estão abertas até o dia 2 de outubro e podem ser feitas no site da Vinteum em vinteum.org/bdl. O processo seletivo inclui desafio de programação, entrevista e seminário socrático. Os participantes que se destacarem serão selecionados para colaborar em projetos open-source de Bitcoin e receberão remuneração de até 10 mil reais por mês, e podem aplicar para grants da Vinteum ou organizações parceiras como OpenSats e Spiral.

Além das iniciativas educacionais, a Vinteum atualmente financia desenvolvedores brasileiros em tempo integral, permitindo que eles se dediquem a projetos de Bitcoin open-source. “Os melhores alunos do Bitcoin Dev Launchpad terão a oportunidade de receber bolsas da Vinteum para dedicarem suas carreiras à construção do futuro do Bitcoin, através de pesquisa e código,” afirma Lucas Ferreira, diretor executivo da Vinteum.

Mais informações em https://vinteum.org/bdl/