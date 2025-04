Rox Partner mira protagonismo no mercado de dados e cibersegurança

A importância dos dados no ecossistema corporativo já se tornou consenso no debate público. Segundo uma pesquisa realizada pelo New Vantage Partners, 97% das organizações globais estão investindo no uso de informações de forma estratégica. Em busca de consolidação nesse cenário, a Rox Partner, consultoria de tecnologia referência em dados e cibersegurança, planeja investir mais de R$ 1 milhão em projetos de expansão comercial e de marca em 2024. A empresa projeta expandir o faturamento em 48%. No ano passado, o valor foi de R$ 21 milhões.

Fundada em 2019, a empresa guia a atuação na expertise em data engineering, data science e data management. A partir desse know-how, busca consolidar uma jornada data-driven bem direcionada, de acordo com o nível de maturidade e potencial de crescimento de cada cliente, garantindo o monitoramento ininterrupto das operações e o compromisso com a proteção de dados. Para garantir uma atuação sólida na área, alocou mais de R$ 2 milhões em ferramentas de governança e segurança da informação para controles internos e garantia de segurança na prestação de seus serviços.

Com uma equipe de mais de 130 colaboradores distribuídos entre oito departamentos, a companhia também espera expandir seu time de talentos em 39% até o final do ano. Atualmente, a consultoria soma mais de 250 clientes na carteira, que conta com 10 das maiores empresas do Brasil.

“Queremos aumentar nosso alcance de mercado e aprofundar o compromisso com excelência e segurança operacional. Essa é a base sobre a qual vamos reforçar a reputação e seguir na expansão estratégica do negócio”, pontua o sócio-fundador e diretor executivo de dados (CDO) da Rox Partner, Mathias Brem.

Consolidação de soluções e novos investimentos

A empresa, que foca em oferecer soluções e serviços que convertem informações estratégicas em diferenciais competitivos, tem como missão potencializar o negócio de seus parceiros. Para Brem, a projeção positiva para 2024 reflete nesse aprofundamento da capacidade de inovação e entrega por parte de sua equipe.

“O processo de crescimento da Rox Partner é reflexo de aportes e esforços destinados às novas linhas de produtos e serviços, além da consolidação de soluções já ofertadas. Para este ano, também esperamos consolidar novas áreas, sendo uma delas voltada para acompanhar as demandas do mercado de Inteligência Artificial Generativa. Cada ação ou solução que desenvolvemos é pensada para atender e antecipar todas as necessidades dos clientes e superar as expectativas em termos de inovação e segurança”, observa o executivo.

Movimento para alfabetização em dados

Uma das ações que também integram o plano de amadurecimento da empresa é a alfabetização de dados junto aos clientes. Com o objetivo de capacitar líderes e gestores sobre a importância da análise e proteção de dados como ativos de uma corporação, nasceu a Rox School, iniciativa que consiste em treinamentos ministrados por especialistas em uma série de temas associados ao mercado.

Tendo colaborado ativamente para o desenvolvimento de mais de 50 executivos de grandes organizações, a consultoria projeta lançar, em 2024, uma plataforma própria com treinamentos destinados também ao grande público.

“Com a Rox School, conseguimos educar os tomadores de decisão e fortalecer a posição dos nossos clientes no mercado, equipando-os com o conhecimento necessário para navegar na complexidade do ambiente de dados de forma segura”, detalha Brem.

Segurança em primeiro lugar

A companhia também visa intensificar a conscientização da base de clientes sobre a importância da aposta em tecnologias em nuvem e serviços em cibersegurança, postura que é corroborada pela conquista do certificado da ISO 27001. Além disso, a empresa tem total aderência às requisições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), adotando todos os métodos, processos e documentos exigidos pela legislação.

“Devido à nossa responsabilidade com dados próprios e de clientes, levamos com muita seriedade o alinhamento das atividades à norma. Fizemos questão de criar um comitê especializado em segurança e privacidade de dados, além de nomear um profissional especializado em proteção de dados, com o objetivo de garantir a manutenção das boas práticas em nossas atuações e serviços”, adiciona o sócio-fundador.