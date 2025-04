Abrint e RNP firmam parceria para fortalecer Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no setor de Telecomunicações

A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) firmou um Memorando de Entendimento com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para promover ações e parcerias de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no setor de telecomunicações no Brasil.

O acordo tem como principal objetivo fomentar a criação de novos programas e iniciativas voltadas para o fortalecimento da inovação tecnológica no Brasil.

A partir dessa união, pequenos provedores, que desempenham papel fundamental na conectividade local no Brasil e contribuem para a inclusão digital em regiões remotas, também poderão usar, de forma eficiente, os resultados de PD&I para se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas do mercado.

A expectativa é de que a cooperação entre as instituições impulsione a competitividade entre os pequenos provedores de internet, ajudando a contribuir de forma gradual para um desenvolvimento tecnológico mais acelerado em regiões menos favorecidas em termos de conexão.

Segundo a Conselheira da Abrint, Eri Santana, a parceria com a RNP é importante porque é um marco de reconhecimento da importância dos pequenos provedores na capilaridade da conectividade no Brasil.

“Este acordo irá fortalecer ainda mais a relação dos provedores com as políticas governamentais. Acreditamos que esta parceria romperá as últimas barreiras que limitavam o potencial dos provedores no país”, afirma Santana.

Eduardo Grizendi, diretor de engenharia e operações da RNP, destacou a importância de formalizar e reconhecer essa parceria que vem desde a década passada. “Agora, demos um salto quântico para continuar fortalecendo os serviços e as infraestruturas de telecomunicações por todo o Brasil, sempre com um viés forte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Estamos muito felizes com a parceria”, diz Grizendi.