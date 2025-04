Samsung lança a Lava e Seca Bespoke AI, solução inovadora de lavanderia All-in-One, na América Latina

A Samsung anunciou na IFA 2024, em Berlim, o lançamento da Lava e Seca Bespoke AI para o mercado latino-americano. Com vendas iniciadas no México e na Colômbia, a lava-e-seca All-in-One está pronta para redefinir as experiências de lavanderia em toda a América Latina ao combinar uma lavadora e uma secadora em um único eletrodoméstico que economiza espaço e conclui o ciclo de lavagem e secagem em uma única tarefa. A Lava e Seca Bespoke AI é equipada com AI avançada, tecnologia Heat Pump e um visor de 7 polegadas, oferecendo uma experiência de lavanderia fácil, conveniente e econômica em termos de energia.

“Estamos entusiasmados em levar a Lava e Seca Bespoke AI para a América Latina, onde inovação e praticidade são essenciais para o dia a dia dos nossos consumidores. Este lançamento marca um momento importante para a Samsung na região, inaugurando uma nova categoria de lava e seca de alta capacidade, atendendo às demandas locais por soluções que economizam espaço, tempo e energia, sem comprometer a qualidade e o design”, afirma HS Jo, presidente da Samsung América Latina.

Aprimorando a experiência de lavanderia em casa com IA

A Lava e Seca Bespoke AI foi projetada para maximizar o espaço sem comprometer a funcionalidade. Esse combo multifuncional integra perfeitamente uma lavadora e uma secadora em um único produto, oferecendo uma solução de lavanderia eficiente que economiza espaço. Ela funciona tão bem quanto duas máquinas separadas, mas sem ocupar o espaço valioso de uma lavanderia. O mais importante é que elimina a necessidade de transferir roupas de uma máquina para outra. Os usuários precisavam esperar o ciclo de lavagem terminar para colocar as roupas imediatamente na secadora e, assim, evitar odores. Agora, eles têm mais flexibilidade para usar seu tempo.

Um recurso fundamental da Lava e Seca Bespoke AI o AI Wash & Dry1, define um novo padrão de eficiência em lavanderia. Este sistema avançado usa uma variedade de sensores para otimizar a lavagem e a secagem de cada carga, liberando os usuários da necessidade de pensar nas configurações ideais para cada ciclo. Ao detectar o peso das roupas, ajusta automaticamente a quantidade de água e sabão necessária. Além disso, identifica o tipo de tecido e monitora o nível de sujeira durante o ciclo, ajusta o tempo de lavagem e adiciona mais sabão, conforme necessário. Após o ciclo de lavagem, a tecnologia personaliza o processo de secagem com base no peso e no tecido2, garantindo excelentes resultados de limpeza e secagem. Com o AI Wash & Dry, os usuários se beneficiam de uma lavagem completa e mais eficiente3 e de uma experiência de lavanderia personalizada.

Outro benefício da Lava e Seca Bespoke AI é a tecnologia de secagem Heat Pump, que seca as roupas de maneira rápida, suave e eficiente em temperaturas mais baixas. Ao contrário dos aparelhos combinados convencionais que usam um aquecedor para soprar ar quente no tambor, o sistema Heat Pump da Samsung recicla continuamente o ar quente e otimiza a transferência de calor, reaquecendo e desumidificando o ar quente através do trocador de calor. Essa tecnologia reduz o tempo de secagem em até 60%4 e diminui o consumo de energia de até 70%5, tornando o aparelho uma opção com eficiência energética e econômico para suas necessidades de lavanderia. O método Heat Pump também melhora a circulação de ar, evitando o encolhimento do tecido e reduzindo os danos às roupas. Além disso, com o Modo AI Energy6 diminui o consumo de energia, reduzindo o uso do aquecedor, uma das peças que mais consomem energia na máquina de lavar, aumentando, consequentemente, o tempo do ciclo.

Torne a vida doméstica mais inteligente e integrada

A Lava e Seca Bespoke AI oferece uma experiência de usuário aprimorada com o AI Hub7, um visor LCD intuitivo de 7 polegadas que atua como um centro de controle não apenas para a lavanderia, mas para toda a casa. O amplo display exibe informações detalhadas sobre a roupa, incluindo detalhes do ciclo, a quantidade restante de sabão e o consumo de energia. Ao exibir os ciclos, o combo usa aprendizado de máquina para memorizar os hábitos do usuário e recomendar ciclos8 com base nas necessidades periódicas e sazonais9.

Quando o ciclo termina, ele fornece um relatório de consumo de energia e água que pode ser visualizado no visor LCD de 7 polegadas ou no aplicativo SmartThings10. Além disso, a função 3D Map View permite uma visão clara de todos os aparelhos conectados na casa, facilitando o monitoramento e o controle remoto. Os usuários podem, por exemplo, verificar se o forno está ligado ou iniciar a limpeza com o aspirador de pó robô, tudo isso enquanto estão na lavanderia. A Lava e Seca Bespoke AI recebeu a classificação “Diamante” na avaliação de segurança de IoT da UL Solutions, confirmando sua excelência em termos de segurança.

Além disso, os usuários da Lava e Seca Bespoke AI agora podem se beneficiar da Bixby atualizada11 que possui capacidades de compreensão aprimoradas, proporcionando uma interação mais responsiva e intuitiva12. Por meio da AI, a Bixby pode entender conversas complexas e casuais, permitindo que os usuários façam comandos elaborados e multifacetados13. Ao usar a Lava e Seca Bespoke AI, os usuários podem perguntar “Como está o clima?” e, em seguida, instruir “Iniciar o ciclo de lavagem e diminuir a temperatura da sala de estar,” e o sistema realizará essas ações de forma sequencial e eficiente. A Bixby também oferece suporte para perguntas e respostas sobre dispositivos, ajudando os usuários a esclarecer dúvidas sobre recursos específicos de seus eletrodomésticos. Quando um erro é exibido no visor LCD, os usuários podem perguntar diretamente o que o erro significa, sem precisar consultar o manual do usuário ou pesquisar em seus telefones. Por fim, o combo da lavanderia foi atualizado para permitir comandos sem a necessidade de usar as frases de ativação “Oi Bixby” ou “Bixby”. Os usuários podem naturalmente se aproximar da máquina de lavar e dizer “Abra a porta da máquina de lavar”, recebendo uma resposta rápida ou vendo a ação ser executada imediatamente.

Disponibilidade

A Lava e Seca Bespoke AI será lançada em vários mercados da América Latina a partir de setembro. Para obter mais informações sobre geladeiras, máquinas lava e seca, e outros eletrodomésticos da marca, visite a Loja Online da marca e fique ligado na Samsung Newsroom Brasil.

1 Os recursos de detecção e identificação são baseados em nossos modelos de aprendizado profundo, treinados com um conjunto predefinido de dados. No entanto, esses modelos podem gerar informações imprecisas ou incorretas. Para aprimorar sua precisão, novos conjuntos de dados podem ser introduzidos periodicamente em nossos modelos de aprendizado.

2 Para evitar desgaste, lave tecidos semelhantes juntos.

3 Baseado em um algoritmo de IA e em testes internos usando o ciclo AI Wash & Dry com uma carga IEC de 3,6kg. Um sensor de turbidez é utilizado para todos os pesos, enquanto a detecção de tecido é aplicada para cargas de 3,6 kg ou menos. Os resultados reais podem variar conforme o uso individual.

4 Baseado em testes internos do tempo do ciclo para secagem de uma carga IEC de 3kg com ciclo Algodão. Resultados: Modelo BESPOKE AI Laundry Combo com bomba de calor (WD21B6400KV) = 78 minutos vs. modelo combo WD21B6400KV/** com condensador = 202 minutos, o que representa uma redução de 60% no tempo de secagem. Os resultados individuais podem variar conforme o conteúdo real da carga.

5 Com base em testes internos e verificados pelo KATRI (Korea Apparel Testing Research Institute) do consumo de energia do ciclo para secagem de uma carga IEC de 3 kg com o ciclo Algodão. Resultados: Modelo BESPOKE AI Laundry Combo com bomba de calor (WD21B6400KV) = 0,8 kWh vs. WD21B6400KV/** modelo combo com condensador = 3,6 kWh, o que representa uma redução de 75% no tempo de secagem. Os resultados individuais podem variar conforme o conteúdo real da carga.

6 Disponível em dispositivos Android e iOS. Requer conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.

7 Isso não significa que todos os serviços disponíveis no AI Home possuam IA ou gerem informações ou resultados usando IA. O AI Smart Dial, o AI Wash & Dry e a funcionalidade de comando por voz com Bixby, acessíveis por meio do AI Home, utilizam algoritmos baseados em IA que são atualizados periodicamente para aprimorar a precisão. Os algoritmos baseados em IA podem gerar informações incompletas ou incorretas.

8 Mensagens com sugestões de ciclo são exibidas no painel de controle ou em um smartphone com o aplicativo SmartThings. Os recursos de detecção e identificação de alimentos são realizadas por meio de nossos modelos de aprendizado profundo, treinados com um conjunto predefinido de dados. No entanto, esses modelos podem gerar informações imprecisas ou incorretas. Para aprimorar sua precisão, novos conjuntos de dados podem ser introduzidos periodicamente em nossos modelos de aprendizado.

9 Mensagens com sugestões de ciclo são exibidas no painel de controle ou em um smartphone com o aplicativo SmartThings.

10 O aplicativo SmartThings está disponível em dispositivos Android e iOS. Requer conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.

11 Bixby é a marca de assistente de voz da Internet das Coisas (IoT) da Samsung. A disponibilidade do serviço Bixby varia de acordo com o país. Bixby reconhece idiomas selecionados e certos sotaques/dialetos. A interface do usuário pode mudar e variar de acordo com o dispositivo. A disponibilidade dos recursos e provedores de conteúdo do Bixby pode variar dependendo do país/operadora/idioma/modelo do dispositivo/versão do sistema operacional. É necessário fazer login na conta Samsung e uma conexão com rede de dados (Wi-Fi ou rede de dados). Os usuários precisam concordar com a atualização para usar esta função.

12 O LLM Bixby está disponível apenas na Colômbia, México, Panamá, Peru, Brasil, Argentina, Chile e Porto Rico.

13 Esta função pode produzir resultados imprecisos e será atualizada periodicamente para melhorar a precisão.