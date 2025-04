Itaú alcança 1,5 milhão de clientes de Tag Itaú em parceria com a ConectCar

Em seu centenário, o Itaú conquista a marca de mais de 1,5 milhão de clientes da Tag Itaú, solução de pagamento de pedágios e estacionamentos, lançada em 2021, em parceria com a ConectCar, uma das principais operadoras de pagamento automático de mobilidade do país, a qual o banco também é acionista, juntamente com a Porto.

Como uma das principais instituições financeiras do Brasil, e com grande presença em todo o território nacional, o banco iniciou sua jornada como acionista da ConectCar em 2015, expandindo ofertas para os clientes e entrando no universo da mobilidade. Esse movimento também trouxe uma série de benefícios à ConectCar, que viu sua base de clientes mais do que duplicar após o lançamento da Tag Itaú alguns anos depois.

“Ficamos muito felizes em ter como um dos nossos acionistas uma empresa tão importante como o Itaú. Temos como objetivo democratizar ainda mais o uso do pagamento automático de mobilidade, contribuindo para o desenvolvimento do setor e para uma experiência cada vez mais fluida, digital, transparente e personalizada para todos os nossos clientes. Investimos em soluções que abrem caminhos para o segmento e nossa parceria permite que mais pessoas possam ter acesso a essa tecnologia, que já facilita o dia a dia de tantas outras”, afirma o CEO da ConectCar, Ricardo Kaoru Inada.

A parceria com a ConectCar alavanca os objetivos do Itaú em estar mais conectado às necessidades dos seus clientes, como afirma o diretor do Itaú Unibanco, Michele Vita: “O olhar para o cliente mudou e hoje estamos atentos a suas necessidades, em busca de oferecer as melhores soluções disponíveis no mercado. Atualmente, não podemos pensar somente em produtos financeiros, temos que entender todo o contexto do cliente e oferecer ferramentas que facilitem o seu dia a dia. A parceria com a ConectCar é uma prova disso, oferecendo pagamento automático em diversos contextos da sua vida.”

A empresa de meio de pagamento automático de mobilidade possui ampla expertise no segmento, e sua rede de aceitação se faz presente em 100% das rodovias pedagiadas, em todos os pedágios Free Flow e em mais de mil estacionamentos com e sem cancela, como shoppings, aeroportos, parques, hospitais, entre outros.