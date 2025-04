Aspirador Jet Bot Combo, da Samsung, oferece limpeza prática e inteligente para o dia a dia

Com um dia a dia cada vez mais atribulado, as pessoas buscam maneiras de realizar suas tarefas domésticas de formas cada vez mais práticas. A Samsung conta com um portfólio completo de produtos que trazem automatização e facilidades dentro de casa. Esse é o caso do robô aspirador de pó Jet Bot Combo, que oferece limpeza mais prática e eficiente.

Com manutenção fácil e higiênica, o robô traz a Clean Station Steam+, que lava automaticamente os Mops usando alta temperatura1 com vapor e água, higienizando e secando com ar quente à 55ºC2. Facilitando ainda mais a manutenção, o Jet Bot Combo esvazia o compartimento de pó3, reabastece o depósito de água e recarrega sua bateria automaticamente.

Limpeza inteligente e automática com o Jet Bot Combo

É possível configurar o robô para retornar à Clean Station Steam+ em horários específicos ou após terminar de limpar um determinado espaço. A função Auto Refill faz com que, se a água acabar durante o processo, o Jet Bot Combo volte à base para se reabastecer e continuar de onde parou. Após a limpeza, os Mops são higienizados e mantidos livres de odores com o Steam Sanitization, recurso que usa vapores de alta temperatura4 para limpar os Mops, eliminando 99,99% das bactérias nocivas5.

E por falar em limpeza, quando o compartimento de pó estiver cheio, o robô retorna à Clean Station Steam+ e remove a sujeira por meio da tecnologia Air Pulse6, que, com um sistema robusto de filtragem multicamadas, retém 99,99% dos pós finos7.

Com o AI Floor Detect, os usuários têm uma limpeza eficiente e personalizada, pois o Jet Bot Combo identifica diferentes tipos de piso8. No carpete, por exemplo, o robô levanta os Mops ou os retira na estação, com o intuito de evitar que o tapete molhe. Durante os ciclos de limpeza, os Mops duplos do Jet Bot Combo giram rapidamente a 170 rpm para limpeza profunda de manchas.

O alto poder de sucção do motor Digital Inverter ajuda a aspirar cabelos, sujeiras e poeira fina do chão, garantindo uma limpeza eficiente. Além disso, vale destacar que o potente motor conta com 10 anos de garantia e, aliado a uma escova de alta eficiência, remove pelos de carpetes e pisos de forma eficaz9. Um moedor de cabelo patenteado pela Samsung também está presente no produto, o que evita emaranhados e facilita a manutenção.

Sensores inteligentes do Jet Bot Combo

Com o intuito de limpar mais áreas sem dificuldades, mesmo em ambientes completos, o Jet Bot Combo chega com um sensor dToF frontal10, que detecta rapidamente objetos em sua trajetória, evitando acidentes e garantindo uma limpeza uniforme. Com um segundo sensor, o dToF LiDAR, o aparelho aumenta a distância de detecção em cerca de 36%11. Como resultado, a área de detecção total do aspirador robô é aumentada em 79%12, pois o local é examinado repetidamente para coletar informações, mesmo em ambientes escuros.

Outra função importante do dToF LiDAR do Jet Bot Combo é detectar, criar um layout e convertê-lo em um mapa 3D virtual, com eletrodomésticos e móveis. A partir disso, é possível ver a criação diretamente pelo SmartThings13 e definir áreas para limpar ou evitar.

Ainda é possível desenhar e salvar mapas de muitos espaços por meio da função Criar Mapa Adicional14, garantindo uma limpeza completa, independente do espaço. Se o Jet Bot Combo foi movido, por exemplo, o sensor dToF LiDAR identifica sua localização15 e reconhece automaticamente o mapa correto.

Controle na palma da mão

Por meio do aplicativo SmartThings, é possível configurar cada uma das áreas manualmente, selecionando cômodos, objetos e áreas para que o aspirador robô evite. Além disso, você pode garantir que apenas uma parte do cômodo esteja fora dos limites usando paredes virtuais.

Inversamente, os usuários conseguem aumentar a eficiência e gastar menos tempo limpando ao escolher áreas específicas que deseja limpar com o Select & Go. O Jet Bot Combo reconhece os cômodos e pode limpá-los seletivamente, um a um. O ecossistema conectado também permite verificar o desempenho do Jet Bot Combo, como seu movimento e o status em tempo real em um mapa virtual da residência, bem como eventuais falhas e o motivo.

Por meio da voz, ainda é possível que o usuário ligue ou desligue o aspirador usando o assistente de reconhecimento de voz Samsung Bixby16, além de ajustar suas funções e programar seu funcionamento apenas falando17.

É importante citar que o Jet Bot Combo traz limpeza sem preocupações com a segurança. O software e os dados do usuário estão protegidos, evitando que qualquer informação capturada seja visualizada ou vazada por usuários não autorizados.

Para saber mais sobre o Jet Bot Combo, acesse a Loja Online da marca e fique ligado na Samsung Newsroom Brasil.

1 A temperatura medida da mistura de vapor e água varia de 50 a 60°C.

2 A temperatura medida do ar quente varia de 50 a 60°C.

3 O intervalo de esvaziamento real dependerá do uso individual e de fatores ambientais.

4 A temperatura medida do vapor é 100°C.

5 Com base em testes da Intertek usando o curso Wash the Mop, elimina 99,99% de Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Não suportado nos EUA. Os resultados podem variar dependendo das condições reais de uso.

6 Os resultados podem variar dependendo do uso individual. A poeira e os cabelos presos dentro da grade não podem ser removidos em um único ciclo.

7 Baseado em testes internos, utilizando modo Max, de acordo com a norma IEC62885-2 5.14. Os resultados podem variar dependendo das condições reais da casa.

8 Baseado em nosso modelo de aprendizagem profunda treinado com um conjunto predefinido de dados e pode gerar informações incompletas ou incorretas. Novos conjuntos de dados podem ser introduzidos em nosso modelo de aprendizagem de tempos em tempos para aumentar sua precisão.

9 Com base em testes internos. Comparando a remoção de pelos, emaranhamento de pelos de animais de estimação e desempenho de sucção, oferece uma melhoria de 880% em comparação com uma escova sem moedor de pelos: após 30 minutos de uso, há 0,44g menos pelos na escova com o moedor de pelos em comparação com 0,05g menos cabelo na escova sem o moedor de cabelo. Os resultados podem variar dependendo das condições reais de uso.

10 Esta função pode ser afetada pelo tamanho e forma de um objeto ou pelas condições ambientais.

11 Com base em testes internos comparados ao modelo Jet Bot VR8000 com sensor LiDAR convencional. Digitaliza 360° em uma distância que varia de 5 cm a 8 m.

12 Com base em testes internos comparados ao modelo Jet Bot VR8000 com sensor LiDAR convencional. Digitaliza 360° em uma distância que varia de 5 cm a 8 m.

13 Disponível em dispositivos Android e iOS. É necessária uma conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.

14 É necessária uma conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.

15 Jet Bot Combo pode desenhar e salvar até 4 mapas. O reconhecimento da localização do Jet Bot Combo pode ser afetado pelo formato da casa e pela localização dos móveis. Isso pode resultar na falha na identificação da localização do Jet Bot Combo e/ou na recuperação do mapa correto, se o local tiver um layout semelhante a outros pontos ou se houver poucos objetos para detectar com o sensor dToF LiDAR.

16 Bixby é a marca de assistente de voz da Internet das Coisas (IoT) da Samsung. A disponibilidade do serviço Bixby pode variar dependendo do país. Bixby reconhece idiomas selecionados e determinados sotaques/dialetos, incluindo coreano, inglês (EUA/GB/IN), espanhol (MX/ES), alemão, francês, italiano e português (BR). A interface do usuário pode mudar e variar de acordo com o dispositivo. A disponibilidade dos recursos e provedores de conteúdo do Bixby pode variar dependendo do país/operadora/idioma/modelo do dispositivo/versão do sistema operacional. É necessário fazer login na conta Samsung e conexão de rede de dados (Wi-Fi ou rede de dados).

17 Disponível em dispositivos Android e iOS. É necessária uma conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.