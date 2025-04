Simpress evolui infraestrutura digital ao modernizar integrações com apoio da Sensedia

A Simpress, empresa de outsourcing de equipamentos de TI e líder do setor no país, registrou receita bruta de 800 milhões de reais no primeiro semestre de 2024, crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. O valor é superior à receita da empresa em todo o ano de 2020. Fundada em 2001, ao longo de todo período, a Simpress não evoluiu somente em receita, mas também transformou sua eficiência operacional por meio de uma estratégia de integração apoiada pela Sensedia, em uma parceria que completa 10 anos em 2024.



A implementação de APIs reduziu a complexidade sistêmica e permitiu um ganho de 2h em reutilização para cada hora investida em desenvolvimento, impulsionando a Simpress a novos patamares de crescimento e inovação. “Essa modernização foi muito importante, pois os sistemas eram acessados através do banco de dados. Eram muitas regras, manutenção complexa e muitos códigos duplicados, além de pouco reaproveitamento”, relembra Ewerton Garcia Júnior, CIO da Simpress.



Jornada de integração

Durante seus primeiros 13 anos, a Simpress se consolidou no mercado como referência em outsourcing de equipamentos e soluções. Todo esse crescimento pedia uma infraestrutura à altura, que pudesse acompanhar a curva de expansão planejada pela empresa ao longo dos anos seguintes. Foi então que, em 2014, teve início a parceria com a Sensedia, multinacional especializada em APIs, com o objetivo de automatizar seus processos e implementar uma arquitetura orientada a serviços (SOA), a fim de possibilitar que o departamento de TI não virasse o gargalo.



“Até então, a Simpress não utilizava APIs em seus desenvolvimentos, e isso resultava em complexidade sistêmica. Fomos crescendo e, a expectativa, aumentando. Com as APIs, conseguimos ter a agilidade necessária no time de TI para atender o time do negócio como deveria ser”, conta Garcia Júnior.



A Sensedia forneceu treinamento aos times de tecnologia, além de soluções como repositório de APIs e gateway, permitindo a criação de APIs eficientes e a implementação de KPIs para acompanhar o retorno das operações.



“Aquele cenário onde tínhamos códigos replicados em vários lugares não existe mais. Hoje, tudo está centralizado nas APIs. Se precisamos mudar algo, mudamos somente a API, e sempre respeitando seu lifecycle”, completa o CIO da Simpress.



Ganhos estratégicos

A parceria com a Sensedia proporcionou à Simpress ganhos estratégicos significativos, permitindo um crescimento ágil, sustentável e alinhado à expansão dos negócios. A cada hora investida no desenvolvimento de APIs, a Simpress obteve, por exemplo, um ganho de duas horas em reutilização. A Sensedia também desenvolveu 120 APIs desmembradas em soluções diversas dentro da Simpress, além de mil métodos e 300 mil linhas de código.



Outros ganhos competitivos foram ainda a centralização das APIs em um único lugar, facilitando a rastreabilidade e a observabilidade; a criação de portal de APIs acessível para devs e parceiros (https://portalapi.simpress. com.br/api-portal/); e a realização de aproximadamente 10 milhões de chamadas de API por mês, com um retorno substancial de horas de desenvolvimento e reutilização.



“A transformação digital da Simpress exemplifica como a tecnologia pode impulsionar a evolução e a eficiência de uma empresa que não para de crescer”, diz Marcilio Oliveira, co-founder e CGO da Sensedia. Os planos para um futuro próximo não param, como a utilização de um iPaaS para tornar as integrações ainda mais eficientes. “É gratificante ver os resultados positivos dessa parceria de sucesso, que já dura 10 anos. Estamos entusiasmados para dar os próximos passos e obter resultados ainda maiores”, conclui o CGO.