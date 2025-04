Aware oferece tecnologia biométrica para reforçar autenticação multifator

A Aware está oferecendo para o mercado de cibersegurança a tecnologia biométrica, a qual possibilita adicionar segurança e conveniência ao processo de autenticação multifator durante o acesso às aplicações e sistemas de dados. O recurso beneficia as empresas que buscam fechar o cerco contra tentativas de violação da rede de computadores e de dispositivos móveis.

Ao adicionar a autenticação biométrica facial ou por voz à autenticação multifator, as empresas podem fortalecer suas políticas de segurança baseadas no Zero Trust, uma abordagem que determina que todo e qualquer dispositivo ou usuário não é confiável para acesso sem que antes seja identificado, autenticado e autorizado, de acordo com regras de privilégios.

“A autenticação biométrica adicionada à autenticação multifator aprimora a segurança geral do método de verificação de usuários. Este processo envolve a verificação da correspondência de amostras biométricas, através da captura de imagens e/ou áudio, com modelos previamente coletados e armazenados em bancos de dados biométricos. Tanto no processo de coleta inicial (“onboarding”) com no de coleta para verificação (autenticação), confirma-se que se trata de um usuário “vivo” (“liveness check”), isto é, que se trata de uma pessoa real, presente e interagindo diretamente com a câmera e/ou microfone do dispositivo, e não de uma reprodução física ou digital da mesmo.”, comenta Mario Cesar Santos, VP Global de Soluções da Aware.

Esta metodologia tem uma acurácia superior a 99% na identificação facial de pessoas de todas as raças e etnias, sem qualquer viés, conforme testado e demonstrado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos Estados Unidos, que é a referência mundial para este tipo de teste, o que eleva a sua capacidade de oferecer maior qualidade no processo de identificação de pessoas via biometria facial para uma população diversificada, como é o caso da brasileira.

A biometria acrescenta os seguintes processos à autenticação multifator:

Liveness Check – técnica usada em sistemas de autenticação biométrica para garantir que o usuário que está tentando se autenticar na rede de sistemas é uma pessoa viva e não uma representação falsa, como uma foto, vídeo, ou máscara, detectando características que só estão presentes em seres vivos, como movimentos sutis dos olhos, variações na textura da pele, ou padrões de comportamento humano;

Reputação do dispositivo móvel (telefone celular): análise de informações associadas ao aparelho desde onde a transação se iniciou, incluindo localização,e vulnerabilidades associadas com os aplicativos instalados no mesmo.

Biometria comportamental – é a análise de padrões no comportamento de uma pessoa, tais como velocidade de digitação ou comportamento em relação ao telefone celular. Quando aplicada à autenticação biométrica, ela identifica anomalias no comportamento do usuário que podem indicar que um vídeo ou imagem foi manipulado;

Biometria multimodal – combina o uso do reconhecimento facial, reconhecimento de voz e biometria comportamental para oferecer uma defesa robusta necessária contra acesso não autorizado.

A autenticação biométrica de usuários oferece uma maneira mais eficaz para a segurança geral do método de verificação de usuários.

Mais informações: www.aware.com.br