FiberX leva para Futurecom 2024 lançamentos, novos modelos de negócio para ISPs e palestras sobre o mercado

Considerada uma das maiores integradoras de tecnologia Latam, a FiberX leva diversas soluções inovadoras, três palestras e, ainda, lançamentos para o Futurecom 2024.

“O Futurecom é um dos principais encontros de negócios B2B da América Latina, reunindo todo o ecossistema de infraestrutura de redes, conectividade e tecnologia aplicada a diversos setores da economia. Por isso, preparamos uma grande participação, com foco em muito relacionamento, fechamento de novas parcerias e, claro, apresentação de soluções de alto impacto, como as linhas da Huawei para o mercado de Enterprise e ISP, a linha eKit para PMEs, a linha Fastt10 e as soluções IoT da Velds. E teremos também lançamentos, como o Wifi 7 Huawei BE3 e a plataforma Pantheon, uma suíte de aplicativos modular, desenvolvida sob medida para Operadoras de Telecom e ISPs”, conta José Luiz do Nascimento, Diretor de Produtos, Inovação e Marketing.

Abaixo, confira o que a FiberX levará ao Futurecom 2024:

Palestras sobre Mercado ISP:

08/10, às 12h (Arena Enterprise IT): palestra “A Evolução do Wi-Fi para Redes Inteligentes: Como os ISPs Podem Liderar a Transformação Digital em Casas Inteligentes”, com José Luiz do Nascimento – Diretor de Produtos, Inovação e Marketing da FiberX.

9/10, às 16h30min (Arena Enterprise IT): painel “Novas tecnologias e novos negócios para o ISP. Como novos mercados podem acelerar a receita e a lucratividade de provedores e operadoras”, com participação de Aluisio Maykot Serafim – Head de Produtos.

9/10, às 17h (Auditório 1): painel “Redes Privativas e Missão Crítica”, com participação de Paulo Andrade – Diretor de Vendas de Projetos Especiais da FiberX.

Lançamento Huawei para Wi-Fi 7: A linha Huawei Consumer Business Group (CBG) oferece um amplo portfólio de roteadores Wi-Fi para os mais diversos cenários. Para tornar a linha ainda mais robusta, a FiberX levará para o Futurecom o roteador Wi-Fi Huawei BE3, um superlançamento que já conta com a tecnologia Wi-Fi 7.

Lançamento Tech Solutio Pantheon: A Tech Solutio é uma empresa brasileira que se destaca em soluções de transformação digital, focada em automação inteligente de processos e redes. No Futurecom 2024, será lançado o Pantheon, uma plataforma de “orquestração” multivendor 100% modular e escalável, sob medida para Operadoras de Telecom e ISPs. Conta com soluções 360º, oferecendo gestão completa de redes, com análises precisas, provisionamento, configuração e diagnósticos de falhas de forma automática. Integra-se com diversos equipamentos via SNMP, SSH, API, independente do fabricante. Ainda, permite integração com principais sistemas CRM, ERP, Alarmísticas de mercado. Tem interface amigável e customizável, oferecendo maior eficiência operacional, redução de custos e produtividade, permitindo que as equipes técnicas se concentrem na inovação e satisfação do cliente.

Lançamentos da linha Huawei Enterprise: A Huawei Enterprise Business Group (EBG) traz ao mercado brasileiro uma linha completa de equipamentos e soluções de switches e roteadores de borda para agregação, distribuição e controle de links, transmissão de dados via fibra óptica, com a solução DWDM DC908, linha de OLTs e ONTs para disponibilização de acesso à rede de internet para empresas e residências.

No Futurecom, serão apresentados os lançamentos S6750-H36C (switch com 36 portas de 100GE ideal para utilização em campus corporativos, faculdades/universidades, data centers) e NE8000 M4 (roteador de borda de dimensões reduzidas que oferece uma plataforma inteligente em todos os cenários).

Linha Fastt10: A marca Fastt10 traz para o mercado de provedores de internet equipamentos de qualidade, sendo a escolha inteligente para acelerar o seu negócio. No Futurecom, a FiberX apresentará módulos ópticos, cabos AOC, ONU e Cabo Drop.

Linha Huawei eKit: As soluções eKit melhoram a conectividade de ambientes comerciais de pequeno e médio porte (PMEs), garantindo conexão premium em diferentes cenários, como escritórios, escolas, hospitais, hotéis e lojas de varejo. Entre os diferenciais, estão a instalação simplificada da solução e a versatilidade dos equipamentos. Para o Futurecom, a FiberX levará switches, gateways, access points, gateway óptico, ONU/ONT.

Soluções IoT da Velds: Marca de soluções para casa conectada da FiberX, Velds tem linha IoT (internet das coisas) robusta com mais de 50 soluções. Após seu lançamento na Abrint 2024, estará na Futurecom 2024, consolidando sua expansão no mercado de ISPs. Com cases de sucesso de Sul a Nordeste do Brasil, Velds tem apoiado provedores a diversificarem sua oferta e aumentarem receitas com soluções inovadoras e o maior portfólio para casas inteligentes do Brasil. Serão expostos câmeras, sensores, lâmpadas inteligentes e controladores entre outros itens. São produtos que possibilitam que os ISPs ofereçam uma experiência única, aumentando a fidelização de seus clientes.