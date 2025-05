Futurecom 2024: CEO da Icaro Tech participa de painel sobre os impactos e benefícios da IA no mercado telecom

A Icaro Tech, especialista em automação e experiências digitais, marca presença na Futurecom 2024. Laerte Sabino, cofundador e CEO da companhia, palestrou sobre o tema “Impacto e benefícios da IA em operações de telecomunicações”, e explorou como a IA, especialmente a IA generativa, está revolucionando o atendimento ao cliente, acelerando a resolução de problemas e proporcionando uma experiência mais eficiente para os usuários.

