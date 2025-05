Associação #SerMulherEmTech é presença confirmada no Futurecom 2024

De 8 a 10 de outubro, a Associação #SerMulherEmTech, organização social dedicada a promover a inclusão de mulheres cis e trans no mercado de tecnologia, estará presente no Futurecom 2024, um dos maiores eventos de tecnologia e conectividade da América Latina, que ocorre no São Paulo Expo, em São Paulo. Em parceria com o espaço Mulheres Conectadas da MCIO, a associação apresentará projetos, como seu Programa de Mentoria, voltado para a capacitação e inserção de mulheres na área de TI.

Durante o evento, as representantes Ana Dividino, Ana Laura Navarro e Elisabete Waller, todas executivas e conselheiras da associação, estarão disponíveis no primeiro dia para compartilhar detalhes sobre o programa e outros projetos de apoio à ascensão de mulheres no setor. A Associação também proporcionará a visita de jovens atendidas por ONGs parceiras aos diferentes espaços do evento.

O Programa de Mentoria da #SerMulherEmTech, que já auxiliou 70 mulheres na última edição, será tema de destaque. Além das executivas, o evento contará com a presença de Silvana Fumura, CEO da associação, que abordará o impacto das ações de mentoria e inclusão feminina no setor de tecnologia.