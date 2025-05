MATUTINAS – As Rapidinhas do Guia do PC (22 de outubro)

Cibersegurança no Setor Educacional

O setor educacional brasileiro enfrenta uma crescente ameaça cibernética, com quase duas mil instituições atacadas anualmente, segundo relatório da Verizon. Em 2023, foram registrados 1.780 incidentes de segurança, resultando em 1.537 vazamentos de dados. “Os criminosos cibernéticos não hesitam em explorar vulnerabilidades no setor da educação para realizar ataques cuidadosamente planejados”, afirma Anchises Moraes, da Apura Cybersecurity Intelligence. A maioria dos ataques (68%) é perpetrada por agentes externos, com motivações financeiras, enquanto erros internos, como “entrega equivocada”, são cada vez mais comuns. Para mitigar esses riscos, é crucial fortalecer a cibersegurança por meio de treinamentos contínuos, soluções robustas de segurança e auditorias regulares. Moraes ressalta que a colaboração com parceiros de segurança e a monitorização de ameaças são essenciais para proteger os dados sensíveis das instituições e garantir um ambiente educacional seguro e inovador.

Lançamento do Cartão Múltiplo

O PagBank iniciou suas ações de Black Friday com o lançamento do Cartão Múltiplo, que integra as funções de débito e crédito em um único produto, visando oferecer praticidade e vantagens aos clientes. O destaque fica por conta do cashback de 3% na primeira fatura, válido para compras no crédito. Além disso, o cartão pode ser integrado ao Google Pay, facilitando transações por aproximação. “Queremos que os nossos clientes tenham, por meio da tecnologia, jornadas financeiras simples, seguras”, destacou Alexandre Magnani, CEO do PagBank.

Parceria em Cibersegurança

A Agora Distribuidora, referência em tecnologia e telecomunicações no Brasil, firmou uma parceria estratégica com a Privafy, especializada em soluções de cibersegurança. Este movimento visa ampliar o portfólio de segurança digital da Agora, oferecendo tecnologias avançadas para proteger dados e redes contra ameaças cibernéticas em um cenário crescente de ataques. Severino Sanches, CEO da Agora, destaca a importância da aliança: “Estamos entusiasmados com esta parceria, que nos posiciona como referência em segurança digital no mercado nacional.” A Privafy também vê a colaboração como um passo crucial para enfrentar os desafios de segurança no Brasil, comprometendo-se a fornecer soluções que combinem simplicidade e eficácia. Juntas, as empresas buscam capacitar organizações a prosperar em um ambiente digital cada vez mais complexo.

Inovação

A DJI apresenta o Air 3S, seu drone mais avançado, que incorpora pela primeira vez um sensor LiDAR frontal, capaz de detectar obstáculos em diversas condições de iluminação. Com sensores omnidirecionais, o modelo garante segurança ao voar, mesmo em ambientes com apenas 1 lux, como à noite. Além disso, o Air 3S realiza mapeamento sem GPS, permitindo o retorno ao ponto de origem em locais fechados. Equipado com uma câmera CMOS de 1″ e um zoom óptico de 3x, o drone promete imagens de alta qualidade, e o QuickTransfer facilita a transferência de arquivos, mesmo com o dispositivo desligado.

CRM e Black Friday

A Black Friday é um momento crucial para o varejo, com 39% dos brasileiros planejando participar, segundo a pesquisa “Panorama do Consumo – Black Friday 2024”. Nesse cenário, o uso de ferramentas como CRM e chatbots é vital para gerenciar o volume de interações e garantir um atendimento rápido e eficaz. Segundo Rudnei Rocha, Diretor de Operações da SIS Innov & Tech, “a personalização está alta e deve estar no radar das áreas de atendimento”. A tecnologia permite dimensionar o atendimento, personalizar interações e melhorar a experiência do cliente sem barreiras perceptíveis.

Futuro em Foco

Entre os dias 28 e 31 de outubro, o Nube realizará o evento on-line “Futuro em Foco”, voltado para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. O encontro contará com palestras de especialistas de grandes corporações como Voith, Herbalife e Oterra, além de permitir o envio de currículos para vagas em estágio e aprendizagem. Para participar, basta inscrever-se na página “Futuro em Foco” e fazer login no site do Nube durante a transmissão dos painéis. Ao final do encontro, será emitido um certificado de horas complementares para cada um dos dias. “Aqui, o ‘Futuro em Foco’ é uma grande virada de chave para impulsionar a carreira”, afirma Seme Arone Jr., presidente do Nube.

Automação no WhatsApp

A plataforma JetSales Brasil vem revolucionando a comunicação das empresas, integrando todas as interações do WhatsApp em um único lugar e potencializando a receita em até 30%. Com automação e scripts personalizados, o sistema agiliza o atendimento e garante respostas rápidas, mesmo em picos de demanda. Além disso, oferece painéis de controle em tempo real, permitindo ajustes estratégicos instantâneos. “Nossa plataforma foi projetada para escalar o atendimento sem comprometer a qualidade”, ressalta João Henrique Louredo, CEO da JetSales Brasil.

E pra finalizar…

A Honeywell e a Salesforce uniram forças para fornecer uma plataforma de soluções de software voltada para a indústria médica. Ao integrar o TrackWise® Quality da Honeywell e o Salesforce Life Sciences Cloud, essa colaboração visa otimizar a produção de medicamentos e dispositivos de saúde, garantindo um atendimento mais ágil, seguro e acessível ao paciente. Com a digitalização dos processos de qualidade, empresas farmacêuticas e de tecnologia médica poderão reduzir riscos, melhorar a eficiência e colocar produtos mais seguros no mercado em menos tempo, alinhando-se a megatendências como a automação.

Essa parceria não apenas fortalece a eficiência operacional, mas também aprimora o cuidado com o paciente, ao facilitar o acesso a ensaios clínicos e melhorar a adesão a tratamentos. Como destaca Frank Defesche, SVP e GM da Salesforce Life Sciences: “Nosso compromisso contínuo de fornecer software inovador para fabricantes de tratamentos críticos de suporte à vida é focado na confiança do provedor e do paciente”. A colaboração promete impulsionar a inovação e a qualidade no setor de ciências biológicas, com resultados significativos para pacientes e profissionais de saúde.