ODATA e Casa dos Ventos celebram acordo e aceleram a tendência de expansão sustentável de data centers

A ODATA, uma empresa da Aligned Data Centers, provedora líder de data centers na América Latina e a Casa dos Ventos, referência no mercado de renováveis e protagonista da transição energética do Brasil, anunciam um contrato de longo prazo de fornecimento de energia renovável através da participação da ODATA no Complexo Eólico Babilônia Sul (360 MW), situado em Várzea Nova, Bahia.

A parceria faz parte de uma estratégia para o crescimento sustentável da ODATA, que segue expandindo rapidamente sua infraestrutura de data centers na América Latina. A empresa conta com cinco data centers no Brasil, quatro no México, dois no Chile e um na Colômbia, contando as unidades já operacionais e as em construção, além de outros campi em desenvolvimento para atender a forte demanda na região por DCs de hiperescala.

Para Ricardo Alário, CEO da ODATA, o país tem um grande potencial de energia limpa e renovável que deve impulsionar a posição do Brasil como um importante polo global de data centers. “Fomos o primeiro provedor de data center de hiperescala a ter 100% do consumo de energia de nossos câmpus no Brasil provenientes de usinas de geração renovável nas quais temos participação acionária. Essa parceria com a Casa dos Ventos vem para consolidar ainda mais o nosso compromisso com a sustentabilidade e utilização de energia renovável em nossa operação”, afirma Alário.

“O Brasil está muito bem posicionado para atender a expansão da indústria de data centers. Temos oferta abundante de energia renovável a preços competitivos globalmente, além de uma matriz limpa e com disponibilidade de conectar carga de forma rápida para novos data centers, o que outras geografias não têm”, diz o diretor-executivo da Casa dos Ventos, Lucas Araripe.

A confiabilidade energética é essencial para os data centers, pois assegura a resiliência da sua infraestrutura. Por operarem ininterruptamente, 24 horas por dia, os provedores de data centers precisam de energia contínua e renovável para atender às metas de sustentabilidade. “A Casa dos Ventos possui modelos de negócio customizados para atender ao consumo elétrico dos data centers, por meio da energia do nosso portfólio de ativos renováveis e produtos estruturados ”, explica Araripe.

“Em uma época de ascensão da inteligência artificial, em que a demanda por energia para viabilizar esta inovação é maior, contar com a geração de energia limpa em grande volume impulsiona o país como um grande polo para o desenvolvimento de data centers especializados em receber a IA e suas aplicações.” Complementa Alário.

Com 80 aerogeradores e capacidade total de 360 MW o Complexo Eólico Babilônia Sul, recebeu investimento de aproximadamente R$ 1.8 bilhão e fornece energia para importantes indústrias contribuindo para evitar a emissão de cerca de 720 mil toneladas de CO2 anualmente, levando-se em conta a média de emissões mundial do setor elétrico (IRENA), o equivalente ao plantio de cerca de 4 milhões de árvores. O suprimento de energia eólica proveniente do complexo para a ODATA tem previsão de inicar após conclusão e cumprimento de determinadas condições precedentes usuais.