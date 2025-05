Deutsche Telekom expande atuação na América Latina 

A Deutsche Telekom amplia a atuação na América Latina, com a chegada da Deutsche Telekom Global Carrier, divisão de wholesales, que passa a atuar na região, incluindo o Brasil, a partir do primeiro trimestre de 2025. A empresa vai atender às operadoras de telecom na América Latina e oferecer serviços já disponibilizados na Europa e EUA. A nova operação possui em seu portfólio serviços como signaling, ofertas em voz, IP Exchange e Data Roaming Exchange, entre outros.

A chegada à América Latina é uma resposta à crescente procura dos clientes por uma presença local e é considerado essencial pela empresa para fortalecer a comunicação e promover parcerias comerciais mais eficazes. A Deutsche Telekom Global Carrier será comandada por Leonardo Saucedo, recém-nomeado Diretor Regional LATAM, que mora em Montevidéu, Uruguai.

Para atender aos clientes da América Latina será inaugurada um novo Point-of-Presence (PoP) em São Paulo, com entrada em operação no primeiro trimestre de 2025. Isso proporcionará aos clientes da região acesso direto à rede IPX Tier 1 global da Deutsche Telekom.

A organização também irá oferecer o recém-lançado Digital Service Portal, plataforma unificada onde todos os serviços digitais podem ser acessados por meio de uma única interface. Este ‘Portal-as-a-Service’ e white label permite que os clientes configurem, comprem, utilizem e revendam serviços de maneira integrada para os clientes configurarem de acordo com sua marca e requisitos.

Leonardo Saucedo afirma: “A Deutsche Telekom Global Carrier vai atender às necessidades de comunicação das operadoras da região. Estamos prontos para trilhar uma longa jornada e confiantes de que os futuros clientes na América Latina apreciarão nossas soluções de alto valor agregado”.

No Brasil, o grupo Deutsche Telekom já conta com a Deutsche Telekom Global Business Solutions que oferece soluções de conexão fixa: Overlay/Underlary, como SD-WAN, Premium Internet Underlay (PIU), Lan to Lan, MPLS (Multi-Protocol Label Switching); e soluções móveis gerenciadas: redes privativas, redes públicas, m2m/IoT e conexão para montadoras. E a -Systems que oferece soluções de TI de ponta a ponta que incluem SAP, Cloud & Infraestrutura, Security e Digital Solutions.