[MATUTINAS] As rapidinhas do Guia do PC (27 de outubro)

Lançamento da Awdio

Duranrte o Connect Watch, evento exclusivo da marca voltado a parceiros de negócios e potenciais clientes da companhia, a Watch Brasil oficializou o lançamento do Awdio, sua nova plataforma de streaming de música, que já está disponível ao público no endereço www.awdio.com.br.

A solução oferece aos provedores de internet uma forma de aumentar o valor percebido pelos assinantes, adicionando um Serviço de Valor Agregado (SVA) de baixo custo e tornando o pacote de entretenimento mais completo. E para estruturar essa nova operação, a companhia nasce sob o comando de Daniel Almeida, que passa a ocupar o cargo de CEO.

“A Awdio representa uma oportunidade inovadora de digitalização, permitindo que elas alcancem novos públicos e gerenciem seus conteúdos de forma totalmente online e sem custos de infraestrutura. Estamos trazendo uma solução acessível e eficiente para rádios que buscam expandir sua presença no ambiente digital”, destaca o executivo da Awdio.

“A nossa expectativa é que a Awdio se torne para o setor de rádio o que a Watch Brasil já representa para as IPSs no Brasil: uma referência em streaming. Desenvolvemos um produto próprio, com a expertise da tecnologia que já oferecemos na Watch, vanguarda brasileira no desenvolvimento de soluções para streaming.”, explica Daniel, destacando que a interação entre ouvintes e assinantes com as rádios será um dos diferenciais dos usuários, criando uma conexão dinâmica entre as partes.

Intervenção humana

Com o avanço das tecnologias, a detecção de ameaças cibernéticas ainda requer a intervenção humana, conforme destaca a Conviso, especialista em segurança de aplicações (AppSec). Embora ferramentas sofisticadas sejam fundamentais, a precisão dessas soluções ainda é limitada, o que resulta na ocorrência de “falsos positivos”. Rangel da Rosa Júnior, gerente de segurança da Conviso, explica que “as ferramentas automatizadas são essenciais, mas sem o olhar crítico dos profissionais, o risco de tomar decisões equivocadas aumenta”. A experiência mostra que a análise humana é crucial para confirmar a veracidade das ameaças, evitando que organizações desperdicem tempo e recursos em vulnerabilidades inexistentes. Além disso, a análise aprofundada de um analista profissional pode identificar contextos em que as ameaças são interpretadas erroneamente, garantindo que a segurança se torne “ainda mais robusta” ao unir tecnologia e inteligência humana na proteção das empresas.

Avanços em D&I

O Relatório Global de Diversidade e Inclusão da Microsoft 2024 revela progressos significativos na criação de uma força de trabalho mais equitativa e inclusiva. Com um aumento de 23,9% na população de funcionários em funções de datacenter globalmente, a empresa expandiu a autoidentificação para incluir grupos indígenas, militares e pessoas com deficiências. A equidade salarial se mantém um foco central, com avanços na redução das disparidades, agora incluindo uma análise global sobre mulheres. A representação feminina na força de trabalho principal atingiu 31,6%, enquanto a diversidade racial e étnica na equipe total subiu para 53,9%. Além disso, a pesquisa semestral Employee Signals mostra que as percepções dos colaboradores sobre o compromisso da Microsoft com um ambiente de trabalho diversificado aumentaram, com um crescimento de dois pontos percentuais em relação ao ano anterior. “Estamos comprometidos em criar um local de trabalho onde todos possam prosperar”, destaca o relatório.

Futuro sustentável e conectado

O Roadshow Green Experience, realizado em Curitiba pela Schneider Electric, destacou a crescente necessidade de soluções tecnológicas sustentáveis em um mundo cada vez mais conectado. Regis Ataides, vice-presidente da empresa, enfatizou a importância de uma transição energética limpa, afirmando que “a equação para a sustentabilidade envolve digitalização e eletrificação”. A previsão é que, até 2030, seis vezes mais dispositivos estejam interligados, aumentando a demanda por energia. Um exemplo preocupante é o consumo energético do ChatGPT, que é até dez vezes maior do que uma pesquisa tradicional na internet. Com até 3 bilhões de pessoas fora das redes elétricas e a possibilidade de economias de US$ 2 bilhões com energia limpa, a indústria deve buscar inovações que promovam eficiência e sustentabilidade, como exemplificado pelos painéis elétricos da Engerey, que permitem monitoramento remoto e redução de falhas operacionais.

E pra finalizar…

O curso de Relações Internacionais da ESPM promove, nos dias 29 e 30 de outubro, o Global Perspectives Summit, evento de formato híbrido que reúne grandes nomes para discutir temas globais e tendências internacionais de impacto direto no Brasil e no ambiente de negócios. Especialistas como Marcelo Favalli, do Times Brasil CNBC, e Anderson Correia, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, abordarão temas variados, incluindo a mídia internacional, os desafios das mulheres em corporações e a inovação no cenário brasileiro e mundial. O evento reflete o compromisso da ESPM em conectar empresas e nações, como destaca Alexandre Uehara, coordenador do curso de Relações Internacionais: “O Global Perspectives Summit é uma oportunidade para discutir temas globais que impactam o Brasil e os negócios”.

Além das palestras, o evento proporcionará aos alunos da ESPM um desafio acadêmico exclusivo: um estudo de caso sobre os obstáculos institucionais na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados em empresas digitais, reforçando o papel da diplomacia corporativa na formação profissional. Com um índice de empregabilidade de 84% entre os formandos de 2023, o curso de Relações Internacionais da ESPM continua a preparar seus alunos para carreiras em mercados complexos, organizações civis, governos e empresas multinacionais.