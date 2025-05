[MATUTINAS] As rapidinhas do Guia do PC (28 de outubro)

Watch lança canais FAST

Outro lançamento relevante da Watch durante o Connect Watch, evento exclusivo da marca voltado a parceiros de negócios e potenciais clientes da companhia, foram os canais FAST, uma nova proposta de canais de televisão gratuitos, sustentados por anúncios,. Há negociações em aberto para trazer conteúdos como Acelerados, Manual do Mundo, Fit Dance, Whe Play e Canal do Artesanato.

Essa nova vertente do negócio oferece vantagens estratégicas tanto para aquisição de novos clientes quanto para retenção da base atual. “A ideia é usar o FAST como uma primeira experiência para novos clientes e um facilitador para para futuras vendas de conteúdos da Watch, além de ser uma ferramenta poderosa para ações de recall e redução de churn em clientes que já estejam na nossa base. Com campanhas de rentabilização via anúncios, podemos manter os clientes conectados à plataforma sem custo adicional”, explica Carlos Mendes, CEO da Watch Brasil.

Nova era da IA

A UiPath anunciou a integração do modelo de linguagem Claude 3.5 Sonnet da Anthropic em suas soluções, como o UiPath Autopilot, Clipboard AI e uma nova ferramenta de saúde com GenAI. Essa parceria visa aumentar a produtividade e melhorar a tomada de decisões nas empresas. Com o Autopilot, os usuários podem automatizar tarefas complexas, enquanto o Clipboard AI simplifica a extração de dados, eliminando operações manuais e aumentando a eficiência operacional. A nova solução de saúde otimiza a análise de registros médicos, prometendo um processamento até 70% mais rápido. Mike Krieger, diretor de produtos da Anthropic, afirmou: “A IA está mudando e melhorando fundamentalmente a forma como as empresas funcionam”. Essa colaboração enfatiza o compromisso da UiPath em oferecer automações confiáveis e precisas, garantindo resultados significativos para seus clientes.

Logística garantida

Com a Black Friday se aproximando, as empresas enfrentam o desafio de garantir entregas rápidas e eficientes ao mesmo tempo em que controlam os custos operacionais. A Geotab, líder em soluções de transporte conectado, oferece ferramentas que otimizam a logística, aumentando a eficiência da frota e reduzindo custos como consumo de combustível e tempo ocioso. Durante essa época, a tecnologia de monitoramento em tempo real e análise de dados é crucial para lidar com a demanda crescente, como demonstrado pelo Mercado Livre, que viu uma redução de 42% em incidentes totais. “Nosso compromisso é ajudar as empresas a reduzir custos, melhorar a eficiência e garantir um serviço de qualidade aos clientes, especialmente em momentos de alta demanda”, afirma Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab no Brasil. As soluções inovadoras não apenas otimizam operações, mas também asseguram uma experiência excepcional para os consumidores.

Soluções tecnológicas no Varejo

A frente de caixa no varejo pode evidenciar fragilidades que afetam a eficiência operacional e a satisfação do cliente. Problemas como furtos e fraudes impactam negativamente as finanças e a reputação da marca. Hailton Santos, diretor Comercial da Sesami, ressalta a importância de investir em soluções tecnológicas: “Essas ferramentas não apenas resolvem as fragilidades existentes, mas posicionam o varejista para um futuro mais competitivo e centrado no cliente”. Tecnologias como Gatecash e Fiscal Remoto transformam a gestão no ponto de venda, previnem perdas e garantem um atendimento de excelência. A adoção dessas inovações não só melhora a eficiência operacional, mas também aprimora a experiência do cliente, mitigando riscos de descontentamento que podem levar à concorrência. Investir em tecnologia é, portanto, um passo essencial para assegurar um atendimento rápido e de qualidade, além de proteger a saúde financeira das empresas no setor.

Lançamento

A Denodo, reconhecida por sua liderança em gerenciamento de dados, lançou o Agora, um serviço que transforma a gestão de dados em organizações de forma global. Disponível como Software como Serviço (SaaS), o Agora permite que as empresas deleguem a infraestrutura e a operação da Plataforma Denodo, acelerando a entrega de dados e promovendo agilidade em um ambiente empresarial dinâmico. A solução aborda o desafio comum de acesso rápido aos dados, permitindo que as organizações se concentrem em obter insights em tempo real. Alberto Pan, vice-presidente executivo da Denodo, afirma: “Com o Agora, nossos clientes podem escolher seu método de implantação preferido, confiando à Denodo a gestão de aspectos críticos da plataforma.” A arquitetura inovadora do Agora, que compreende planos de controle e execução, oferece flexibilidade máxima e simplicidade na instalação, proporcionando eficiência de custos e permitindo que as empresas escalem suas operações de acordo com suas necessidades.

E pra finalizar…

A Axis Communications deu um passo significativo ao inaugurar seu primeiro Axis Experience Center (AEC) no Cone Sul da América Latina, em Santiago, Chile. Esta nova instalação atenderá as demandas de segurança e tecnologia de setores estratégicos, como infraestrutura crítica, mineração e cidades inteligentes, nos países Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Em um ambiente inovador e interativo, o AEC permitirá que clientes e parceiros testem as soluções tecnológicas de ponta da Axis, incluindo vídeo, áudio, análises e controles de segurança, aproximando-os da tecnologia e criando um ponto de referência acessível para suporte e treinamentos. “A inauguração do nosso novo centro de experiência no Chile é um momento de grande relevância para a Axis”, afirmou Leopoldo Ruíz, diretor regional para a América Latina, destacando o compromisso da empresa em oferecer produtos e serviços de alta qualidade.

O centro representa mais do que um espaço físico; é uma plataforma que promove a confiança e a colaboração com empresas locais. Com áreas para simulação, os visitantes poderão testar tecnologias sob cenários industriais específicos, como segurança perimetral com o AXIS Perimeter Defender e análise de objetos com o AXIS Object Analytics, obtendo insights valiosos para decisões informadas. Além das soluções próprias, o AEC expõe tecnologias de parceiros estratégicos como Aidant, Genetec e Milestone, fortalecendo o ecossistema de segurança na região. Segundo Luis Mariano Vega, gerente de vendas para o Cone Sul, o centro “oferece uma maneira fácil e acessível de experimentar nossa tecnologia e obter respostas para questões importantes”.