[VESPERTINAS] As Rapidinhas do Guia do PC (28 de outubro)

Captação de recursos

A startup portuguesa Sensei, líder em tecnologia para varejo autônomo, anunciou a captação de R$91 milhões em sua rodada de investimento Series A, com o apoio de investidores como a Kamay Ventures, BlueCrow Capital, e Lince Capital. Este aporte permitirá à empresa expandir sua presença na América Latina e na Europa, com planos de aumentar sua equipe em 30% e criar cerca de 1.000 novos pontos de venda até 2026. A Kamay Ventures, que investe em startups de diversas áreas, reconhece as soluções inovadoras da Sensei, que utiliza inteligência artificial para melhorar a experiência de compra e otimizar processos para varejistas. “Nosso investimento na Sensei reflete nossa confiança em suas soluções de varejo autônomas de ponta”, afirmou Gabriela Ruggeri, Sócia Gerente da Kamay Ventures. A tecnologia da Sensei promete transformar a experiência de compras, eliminando filas e facilitando o pagamento, além de oferecer valiosos dados para os varejistas.

Concerto Virtual

O cantor britânico Myles Smith estreou um concerto virtual exclusivo no Fortnite, em colaboração com a Sony Music. A performance, elaborada pelo Sony Immersive Music Studios, promete uma experiência única com um avatar de Myles apresentando três faixas, incluindo o sucesso “Stargazing”, em uma ilha temática que reflete sua visão artística. Os fãs poderão interagir em ambientes imersivos projetados para cada música, como “Wait For You” e “Whisper”. Myles destaca: “Poder me conectar com fãs de uma maneira nova é realmente empolgante.” Stacey Tang, Co-Presidente da RCA UK, complementa a importância de experiências imersivas para engajar o público. Com mais de 1 bilhão de streams em 2024, Myles continua a quebrar recordes, consolidando-se como uma das maiores revelações musicais do ano.

Celebração

A Matific Brasil, plataforma de jogos educativos, comemora uma década de atuação no país com a campanha “A Década Matific – Professor, Conte sua História!”, que coincide com o Mês das Crianças e o Dia do Professor. A iniciativa destaca a importância dos educadores e seus relatos inspiradores, convidando professores de todo o Brasil a compartilhar experiências marcantes em suas carreiras, utilizando a plataforma. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2022 (Pisa), 70% dos alunos brasileiros de 15 anos enfrentam dificuldades em resolver problemas matemáticos simples, reforçando a relevância da Matific em transformar o aprendizado da disciplina. Os vídeos das dez histórias selecionadas estão sendo divulgados duas vezes por semana no YouTube, até 7 de novembro, para inspirar alunos e pais. “Acreditamos que as histórias dos professores são uma fonte inesgotável de inspiração”, declara Dennis Szyller, CEO da Matific Brasil, ressaltando o impacto positivo dos educadores na vida das crianças.

Registro

A ADDEE promoveu a décima edição do MSP Summit, no Pro Magno, em São Paulo, reunindo mais de 600 profissionais de TI. O evento destacou o lançamento da nova identidade visual da ADDEE e a parceria exclusiva para distribuir a solução HaloPSA no Brasil, uma ferramenta de automação profissional que visa centralizar o atendimento e otimizar as operações. “Esse é o momento ideal para nos aliar a mais fabricantes do mercado”, afirmou Rodrigo Gazola, CEO da ADDEE. Além das novidades, o Summit contou com palestras de especialistas e atividades de networking, incluindo painéis sobre cibersegurança e transformação digital. O MSP Summit é celebrado anualmente em outubro, em homenagem ao Dia do Profissional de TI, e tem apoio de grandes parceiros do setor. A iniciativa reflete o compromisso da ADDEE em liderar a transformação e inovação no mercado de serviços gerenciados.