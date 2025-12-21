Sender ID reposiciona o SMS como um dos canais mais seguros, eficientes e estratégicos da comunicação digital

Em um ambiente saturado por mensagens instantâneas, notificações e campanhas distribuídas em múltiplos canais, o SMS volta a ganhar protagonismo como ferramenta confiável de comunicação corporativa. O movimento é impulsionado pelo Sender ID, tecnologia regulamentada pelas operadoras que substitui números desconhecidos pelo nome oficial da empresa emissora, ampliando a credibilidade das mensagens e reduzindo drasticamente a percepção de spam — tudo isso sem elevar custos.

Ao exibir a marca em vez de um número aleatório, o Sender ID devolve ao SMS a clareza que faltava em um cenário marcado por desconfiança e excesso de informações. “O Sender ID resgata a confiança do cliente no SMS. Quando o consumidor visualiza a marca em vez de um número aleatório, ele entende que há legitimidade naquele contato. Isso muda completamente a percepção de segurança”, explica Willian Radin, COO da Ativos Capital.

A adoção é simples: a empresa envia documentação às operadoras comprovando a posse da marca e, após a aprovação, passa a ter seu nome exibido no lugar do número convencional. A autorização vale por 12 meses e pode ser renovada. Por operar em qualquer modelo de celular e abranger praticamente todas as operadoras brasileiras, a tecnologia se destaca pela ampla capilaridade e pela capacidade de chegar onde outros canais não chegam.

Mais do que identificação, o Sender ID reforça três pilares que têm reposicionado o SMS no ecossistema digital: segurança, baixo custo e eficiência operacional. Por ser um identificador exclusivo, ele reduz o risco de bloqueios por spam e eleva indicadores de performance. Testes internos da área de tecnologia da Ativos Capital mostram que campanhas com Sender ID registraram aumento de 20% a 30% na taxa de cliques — e, em alguns casos, resultados ainda mais expressivos. “Temos casos em que o cliente saiu de cerca de 30% para 60% de taxa de engajamento apenas pela adoção do Sender ID. Esse ganho não é teórico, ele aparece imediatamente na operação”, destaca Radin.

Além disso, o SMS com Sender ID se integra facilmente a jornadas omnicanal. Muitas empresas têm utilizado a mensagem como ponto de partida para conversas no WhatsApp: o cliente recebe o SMS identificado, clica no link e, a partir desse momento, toda a interação no aplicativo ocorre sem custo adicional para a empresa. A combinação gera economia e acelera a conversão. “Cada canal tem seu papel. Certos públicos atendem muito mais ligação do que mensagem; outros preferem WhatsApp; muitos abrem SMS antes de qualquer outra coisa. O Sender ID entra para somar. Ele devolve relevância ao SMS e garante que a marca esteja presente com clareza, independentemente da plataforma escolhida, sem falar do custo, que pode ser cinco vezes menos que os envios via WhatsApp”, analisa.

O recurso também funciona como peça complementar em arquiteturas de comunicação mais sofisticadas, que combinam tecnologias como Stir/Shaken, WhatsApp, RCS e fluxos automatizados. “Quando combinamos Stir/Shaken, WhatsApp, RCS e Sender ID, criamos uma malha completa de comunicação. Independentemente do dispositivo ou do canal, a marca aparece com clareza. Isso elimina o ruído e fortalece a relação com o cliente”, finaliza Radin.

Com identificação verificada, alcance massivo, baixo custo e alto impacto, o Sender ID reposiciona o SMS como um canal estratégico — simples na forma, robusto na eficácia e cada vez mais essencial na comunicação corporativa moderna.