Brasil encerra 2025 com mais de 81.800 pessoas desaparecidas, sendo menores entre 12 e 17 anos o grupo mais afetado

Sequestros e casos de privação de liberdade pessoal continuam sendo um dos principais problemas enfrentados pela sociedade brasileira. Segundo o Ministério da Justiça, 2025 terminará com um aumento no número de casos, com uma média de 300 pessoas desaparecidas por dia, ou aproximadamente 4 por hora.

De fato, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que publica o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os dados mais recentes indicam mais de 81.873 pessoas desaparecidas.

Adolescentes entre 12 e 17 anos representam o segmento populacional mais afetado no país, correspondendo a 30% de todos os desaparecimentos registrados, com uma taxa de incidência de 84 casos por 100 mil habitantes, o triplo da média nacional. Sessenta e dois por cento dos casos registrados envolvem homens, embora em casos de sequestro e desaparecimento para fins de exploração sexual ou tráfico de pessoas, meninas e adolescentes sejam os alvos principais.

Em muitos casos, criminosos utilizam inteligência artificial generativa para se passar por indivíduos em redes sociais ou em jogos online e de azar, atraindo suas vítimas com todo tipo de artifício. Isso não seria possível se fossem utilizados apenas serviços devidamente verificados e validados pelas autoridades, e se os dados pessoais jamais fossem compartilhados sem a segurança proporcionada pela autenticação biométrica e verificação de identidade, protegendo, assim, essas informações sensíveis dos criminosos.

Num contexto em que os chamados “sequestros relâmpago” ou “sequestros PIX” se tornam cada vez mais comuns, geralmente com duração entre 12 e 24 horas, em que os criminosos usam as informações pessoais obtidas para chantagear as vítimas, facilitando o sequestro e, posteriormente, forçando as famílias a pagar resgates por meio de PIX, a biometria tornou-se um padrão de segurança, não apenas para a prevenção de transações bancárias não autorizadas, mas também para acelerar e facilitar a recuperação e o resgate dos afetados.

Cientes do impacto real da tecnologia biométrica na mitigação dos efeitos de sequestros, especialmente de crianças, organizações como a Identy.io, líder global em identificação biométrica e geração de credenciais digitais, já trabalham com diversas organizações, fornecendo suas tecnologias para prevenir e lidar com as consequências de sequestros em todo o mundo. No caso do My Family ID, o único aplicativo do mundo especializado na geração de credenciais digitais para crianças e idosos, as famílias podem capturar facilmente uma imagem de alta resolução e sem contato das impressões digitais de seus filhos ou parentes idosos. Essas impressões digitais são processadas e criptografadas no próprio celular do usuário e são totalmente compatíveis e interpretáveis ​​por Sistemas Automatizados de Identificação de Impressões Digitais (AFIS) e bancos de dados policiais, permitindo verificação imediata e confiável por agências de segurança pública em qualquer lugar do mundo.

Dessa forma, a biometria está se tornando uma ferramenta vital para a identificação e recuperação de vítimas. Graças à existência de bancos de dados biométricos centralizados, é possível agilizar a identificação de vítimas, especialmente em casos de acidentes de trânsito ou quando sua identidade foi alterada de alguma forma.

O uso dessa tecnologia em postos de controle de fronteiras ou centros de acolhimento também permite que as autoridades sejam alertadas sobre a presença de uma pessoa sequestrada, independentemente da documentação pessoal que ela possua naquele momento — visto que esta pode ter sido falsificada. E em casos de sequestros e raptos de menores que não são resolvidos imediatamente, as informações biométricas, especialmente o reconhecimento facial, permitem a progressão da idade, recriando a aparência que as vítimas terão após um determinado período de tempo, com base em suas credenciais digitais originais.

Assim, ao comunicar o desaparecimento de um familiar, suas credenciais podem ser fornecidas, de modo que, se forem escaneadas em um posto de controle de fronteira, as forças de segurança competentes possam ser alertadas, reduzindo, dessa forma, o tempo necessário para o resgate.

A tecnologia desenvolvida pela Identy.io captura todas as 10 impressões digitais com verificação passiva de vivacidade, o que significa que o usuário não precisa realizar nenhum movimento ou ação predefinida para confirmar que é uma pessoa real e não está usando um molde de silicone, por exemplo. Tudo isso é feito usando a câmera do smartphone do usuário. Este sistema funciona de forma confiável em praticamente qualquer condição de iluminação e processa todos os dados localmente no dispositivo, portanto, não é necessária uma conexão com a internet.

Segundo Jesús Aragón, CEO da Identy.io, “a verificação de identidade deve servir não apenas para reduzir casos de fraude ou roubo de identidade, mas também para um dos propósitos mais nobres que existem: devolver entes queridos às suas famílias o mais rápido possível em casos de sequestro. Portanto, disponibilizamos nossa tecnologia para organizações sociais como a My Family ID, com o objetivo claro de garantir a segurança das pessoas contra qualquer ato criminoso, ajudando-as a se preparar, se proteger e auxiliar na resolução de um dos crimes mais dolorosos de forma fácil e eficiente.”