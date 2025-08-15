Mediastream atualiza módulo de AI para sua plataforma de streaming

A Mediastream participará da SET Expo, que acontece de 18 a 21 de agosto no Centro de Convenções Distrito Anhembi, e vai apresentar as novas funcionalidades do módulo MoAI da Mediastream Platform, que facilita executar os recursos de Inteligência Artificial Generativa (GenIA) na criação de áudio, vídeo, texto, legendas durante as transmissões ao vivo ou vídeo sob demanda (VoD).



O pacote de novos recursos inclui IA-Powered Analytics (O MoAI permite a análise de conteúdo para melhores decisões a partir de modelos treinados para entender os dados sobre a audiência e streaming); e Tratamento de grandes volumes de conteúdo (O MoAI acelera o processamento em alta velocidade de dados, retroativamente e sem perda de desempenho. Oferece escalabilidade para o streaming crescer com a evolução do público e audiência).

As funcionalidades anunciadas no lançamento do MoIA foram melhoradas e potencializam a solução AI First da plataforma Mediastream com integração ao OpenAI GPT, Whisper, Deepgram Nova e Anthropic. A otimização avançada de assistentes e prompters customizados que facilitam tarefas específicas e automação de recursos e fluxos de trabalho para o streaming.

A coleta de metadados de áudio e vídeo das transmissões está mais rápida para criar títulos automaticamente, podem ser otimizados, faz descrições, transcrições, classificação e taxonomia de conteúdo (organização e categorização de informações), produz tags para otimização de SEO, faz análise da experiência do usuário e permite criar pesquisas durante as transmissões.

“A evolução do MoIA melhora o tempo de trabalho da produção e publicação de conteúdo, com melhorias na automação dos processos de escrita, criação, categorização e publicação de conteúdo audiovisual durante as transmissões, edição e publicação de conteúdo VOD”, comenta Marco Lopes, CEO da Mediastream Brasil.

Confira as capacidades do MoIA que foram ampliadas

Imagens aprimoradas por IA : Para enriquecer e otimizar imagens a partir de modelos generativos avançados que possibilitam os recursos visuais a partir da extração de informações existentes nas imagens;

Transcrição multilíngue : Os prompts personalizados facilitam configurar vários comandos, dependendo do tipo de conteúdo que está sendo trabalhado, podendo converter áudio em texto com modelos de conversão de fala em texto para melhorar os metadados do seu conteúdo ao vivo, vídeo e podcast. Também possui recurso para definição do modo automático ou manual para gerar transcrições de acordo com as necessidades;

Criação automática de vídeos curtos : Os melhores momentos das transmissões são apresentados em vídeos curtos no formato vertical (9:16) e otimizados para Reels, Shorts e TikTok;

Automação inteligente de processos : Assistentes de IA que simplificam o dia-dia da gestão de conteúdo;

Análises baseadas em IA : O módulo MoIA raciocina e analisa dados para a curadoria de conteúdo e tomada de decisões baseada em modelos treinados para entender dados de audiência e streaming. Emite alertas específicos sobre informações sobre a audiência e oferece insights inteligentes em tempo real.

“A atualização do MoIA segue o compromisso da Mediastream em acompanhar a evolução do mercado de streaming na utilização das mais modernas tecnologias para atender às expectativas do público consumidor de conteúdo audiovisual de qualidade”, finaliza Marco Lopes.