Diebold Nixdorf lança solução Scan&Go para uma experiência de compras mais ágil no varejo

A Diebold Nixdorf anuncia o lançamento do Scan&Go, uma solução completa que transforma a jornada de compras ao fornecer terminal de self-checkout, sistema móvel de escaneamento de produtos e balança de pesagem de carrinho integrados. A novidade, que leva mais rapidez e praticidade a varejistas e consumidores, será lançada na ABRAS food retail future, evento que ocorre de 21 a 24 de setembro, em Campinas (SP).

A nova solução da Diebold Nixdorf simplifica cada etapa do processo de compras, reduzindo filas e permitindo que o cliente tenha uma experiência de autoatendimento fluida e amigável. Tudo é iniciado com o acesso a um QR Code localizado no carrinho, que direciona o cliente para uma sacola digital em um ambiente web, sem necessidade de baixar aplicativos. A partir disso, o consumidor pode escanear o código de barras de cada produto diretamente pelo próprio celular.

Após confirmar a finalização das escolhas no sistema, um QR Code é gerado para ser lido no terminal de self-checkout, onde todos os itens aparecerão automaticamente registrados. Para garantir segurança e precisão, o self-checkout solicita que o carrinho seja pesado em uma balança posicionada no chão, ao lado do terminal. O peso total é confirmado de acordo com os produtos que foram escaneados ao longo da compra. Após essa confirmação, o cliente pode efetuar o pagamento e concluir sua jornada com muito mais facilidade, enquanto o varejista tem a certeza de que todos os itens foram devidamente pagos.

“O Scan&Go reflete de forma clara a nossa visão de oferecer soluções completas ao varejo, entregando hardware, software e serviços em uma experiência única. Mais do que disponibilizar equipamentos de ponta, nosso compromisso é entregar inteligência, inovação e suporte em todo o processo, gerando valor real tanto para as empresas quanto para seus clientes”, explica Jailson Smith, Executivo de Vendas da Diebold Nixdorf.

O Scan&Go é especialmente estratégico para a compra de itens em grande quantidade, volumosos ou pesados, pois não há necessidade de escaneá-los individualmente nos ambientes de self-checkouts, que são mais voltados para produtos menores. Todo o processo pode ser feito no próprio carrinho por meio da aplicação web. Essa facilidade contribui para conquistar a fidelidade dos consumidores, que valorizam cada vez mais experiências ágeis e otimizadas.

O self-checkout presente na solução é produzido na fábrica da empresa em Manaus (AM) e adaptado às necessidades do mercado nacional. O terminal é escalável, com arquitetura adaptável conforme o formato de loja, e equipado com recursos avançados que ampliam a usabilidade e segurança durante as compras. Com foco na experiência do usuário, também conta com tela touch capacitiva projetiva TFT LDC de 15″ e áudio. Ainda, é conectado ao DN AllConnect Services for Retail, serviço que garante até 99,8% de disponibilidade operacional, com monitoramento em tempo real, resolução remota de incidentes e suporte contínuo.

A solução com a balança de passagem de carrinho é desenvolvida com tecnologia de ponta e foi projetada para oferecer uma instalação simples, sem necessidade de alterar a estrutura ou layout da loja. Como não é embutida no piso, elimina custos com obras, adaptações complexas e riscos logísticos. Ainda, pode ser conectada a outros modelos de self-checkout da empresa que estejam implementados nas lojas. Já o sistema móvel de escaneamento de produtos é desenvolvido de acordo com as necessidades de cada varejista. E, caso a loja já possua um sistema próprio, como um aplicativo de compras, a Diebold Nixdorf realiza a integração completa com o self-checkout e a balança, garantindo uma operação eficiente.

“Além de entregarmos a solução completa, ainda provemos um amplo suporte aos nossos clientes, com capacidade de atender em até quatro horas cerca de 95% das cidades do Brasil por meio de nossa equipe de técnicos altamente especializados. Queremos garantir máxima disponibilidade do Scan&Go e mostrar que varejo e inovação podem caminhar juntos, simplificando processos, eliminando barreiras e fortalecendo operações”, afirma Smith.

Os visitantes ABRAS food retail future também poderão conhecer outras soluções da Diebold Nixdorf, como o terminal de self-checkout Check&Go; o terminal de Ponto de Venda All-in-One VynaPOS, que oferece alto desempenho e eficiência em configurações com diversas opções de processadores e níveis de desempenho escaláveis; e a suite Vynamic, que conta com soluções de monitoramento, segurança e gestão, apoiando a eficiência e a disponibilidade de equipamentos.

Anote em sua agenda: Diebold Nixdorf – ABRAS food retail future

Data: De 21 a 24 de setembro

Local: Royal Palm Plaza Hall Eventos, Campinas (SP)

Estande: O42