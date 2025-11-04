Empresas brasileiras de Cloud e infraestrutura de TI esperam crescer 39% em 2025

A AbraCloud acaba de liberar o relatório Panorama AbraCloud 2025 (1), com uma fotografia detalhada dos filiados à Associação Brasileira de Infraestrutura e Serviços Cloud. O estudo revela que a expectativa da maioria (83%) dos provedores de serviços de cloud computing nacionais é que 2025 representará um crescimento médio de 39% sobre o ano anterior. A soma do faturamento total das empresas associadas em 2024 foi de R$ 2,1 bilhões.

“As taxas de crescimento reportadas pelos associados nos últimos anos são em função do crescimento do uso da Internet e da digitalização dos negócios”, comenta Alexandro Castelli, vice-presidente de Comunicação e Marketing da AbraCloud sobre expectativas para 2026.

A pesquisa anual sobre tendências do mercado nacional de cloud computing foi realizada por entrevistas por telefone durante o mês de agosto 2025 para sócios, presidentes, conselheiros e diretores (93%) dos principais provedores nacionais de cloud computing.



De acordo com o relatório, a maioria dos associados atende empresas (86%) com serviços gerenciados (83%). Enquanto a maioria dos grandes provedores de serviços nacionais brasileiros já oferecem serviços de nova geração como Kubernetes (92%) e aceleração de GPU para IA (67%), os pequenos e médios provedores focam em infraestrutura tradicional como hospedagem de sites (77%) e serviços para profissionais liberais (65%).

O mercado nacional de serviços de nuvem é reflexo da densidade de telecomunicações no país, concentrada nos estados de SP, RJ, MG, RS e PR (86%). 84% dos associados distribuíram serviços de nuvem através de data center em São Paulo, além do estado onde atuam, e 31% também distribui serviços através de datacenter no exterior. Entre os colaboradores das empresas associadas, a pesquisa apurou que Engenharia & Operações abriga a maioria das equipes, com a área administrativa ficando com 21% e marketing/vendas com 18%.

A pesquisa também revela que a estrutura de capital das empresas é predominantemente de capital próprio, com 90% delas nessa categoria. Quase três quartos das empresas (69%) já compraram outras empresas do setor (M&A total ou parcial), e 24% declararam terem vendido parte da sua carteira de clientes para outra empresa. Apenas 3% das associadas revelaram que foram adquiridas por um grupo internacional.

“As conclusões da nossa pesquisa sugerem um cenário otimista para o futuro das empresas associadas, com um forte potencial de crescimento e inovação”, comenta Roberto Bertó, CEO da Under Servers & Datacenter e presidente da AbraCloud. “O mercado nacional atingiu um nível alto de maturidade, com ofertas de serviços de infraestrutura iguais ou até mesmo mais sofisticadas, quando comparadas aos grandes provedores internacionais”, acrescenta o executivo.

