Telecall e Grupo Voalle firmam parceria para integrar o ERP Elleven ao ecossistema de telefonia móvel virtual (MVNO)

A Telecall firmou uma parceria estratégica com o Grupo Voalle para integrar o ERP Elleven à sua rede de provedores de internet parceiros que oferecem serviços de telefonia móvel virtual (MVNO). O objetivo é simplificar a gestão dos serviços móveis — desde a ativação de chips e eSIMs até o controle de consumo, faturamento e bloqueio — proporcionando uma experiência mais automatizada, segura e eficiente para os ISPs (Internet Service Providers).

Com a integração, os provedores terão acesso a uma plataforma de gestão completa, que centraliza em um único ambiente as operações administrativas, financeiras, técnicas e regulatórias do serviço móvel. O Elleven conta com módulos nativos que abrangem controle de linhas, pacotes de dados, meios de pagamento, inadimplência, régua de cobrança, conformidade tributária e aderência à LGPD — além de já estar preparado para a NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica), cuja implementação obrigatória ocorre em novembro de 2025.

“O Elleven foi desenvolvido para unir estratégia, operação e conformidade em um único ambiente digital, priorizando eficiência, escalabilidade e automação — fatores fundamentais para o amadurecimento das operadoras virtuais e o desenvolvimento de novos serviços”, destaca Marcelo Duarte, diretor de Atacado, MVNO e Desenvolvimento de Negócios da Telecall.

Atuando como MVNA/E (Mobile Virtual Network Aggregator/Enabler), a Telecall fornece toda a infraestrutura tecnológica para que os ISPs possam lançar marcas próprias de telefonia móvel, com automação total de processos e cobertura nacional nas tecnologias de 2G a 5G, além de redundância de rede via roaming.

Já o Grupo Voalle, parceiro tecnológico estratégico dos ISPs, se destaca pelo desenvolvimento do Elleven, uma plataforma que integra gestão comercial, financeira, operacional e regulatória em um único sistema.

“Essa colaboração representa um passo importante para expandir a presença da Telecall no mercado MVNO e fortalecer o ecossistema de provedores regionais”, afirma Duarte.

Para José Romenito Nunes, Head de Marketing do Grupo Voalle, “a parceria com a Telecall acelera o crescimento do Elleven em um mercado que está em consolidação no Brasil. Estamos desenvolvendo novas funcionalidades que acompanham a evolução dos ISPs e se adaptam às demandas do setor”.

Principais diferenciais da Telecall para ISPs

Telefonia móvel customizada com marca própria do ISP;

Portfólio de produtos digitais integrados;

Suporte técnico especializado e dedicado;

Integração com os principais ERPs do Brasil;

Cobertura móvel nacional (2G a 5G) com redundância;

Soluções para redes privadas, B2B, B2C e M2M/IoT;

Plataforma completa para eSIMs de uso pessoal e corporativo.

Funcionalidades do ERP Elleven para provedores MVNO

Gestão completa de clientes e linhas móveis;

Controle de instalação, ativação e portabilidade;

Emissão fiscal e faturamento automatizado;

Régua de cobrança e controle de inadimplência;

Integração via APIs e notificações automáticas (WhatsApp, SMS, e-mail);

Gestão de contratos e faturamento consolidado;

Integração nativa com sistemas financeiros, contábeis e de CRM;

Gestão de riscos e redução de custos operacionais.

Com a parceria, Telecall e Grupo Voalle reforçam o compromisso de modernizar o mercado de telecom regional, oferecendo soluções tecnológicas robustas que unem automação, governança e escalabilidade — pilares essenciais para o crescimento sustentável dos ISPs brasileiros.