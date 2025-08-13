EiTV e Enensys apresentam soluções inovadoras para a DTV+ na SET Expo 2025 em parceria com Seja Digital

A EiTV, fornecedora de tecnologia para televisão digital e streaming, anuncia sua participação na SET Expo 2025 em parceria com a francesa Enensys Technologies, trazendo ao público suas mais recentes soluções para a DTV+, a nova geração da TV Digital. O evento contará com demonstrações ao vivo na estação piloto da Seja Digital, em São Paulo, evidenciando o funcionamento prático das inovações que transformam a experiência televisiva em todo o país.

Durante o evento, EiTV e ENENSYS irão mostrar o funcionamento dos sistemas completos de envio e recepção de alertas de emergência, além de diversas funcionalidades interativas que aproveitam todo o potencial da TV digital de última geração.

As soluções DTV+ desenvolvidas por ambas as empresas atuam em todas as etapas do workflow de geração, distribuição e recepção da TV 3.0, promovendo interatividade, segurança e novas formas de engajamento do público.

Entre os destaques, está o EiTV DTV+ Publisher, voltado para sinalização (LLS), geração de alertas de emergência (AEA), encapsulamento de aplicações (BALD), datacasting (NRT) e guia de programação (ESG) — funcionalidades essenciais para a TV 3.0. O portfólio da EiTV inclui também a implementação do middleware DTV+ em um set-top box desenvolvido especialmente para a Seja Digital, além de um Broadcast App totalmente integrado à plataforma EiTV de gestão de apps, CMS, mediação de audiência e soluções de monetização.

Para o projeto da estação Piloto DTV+ da Seja Digital em São Paulo, a ENENSYS forneceu o software Mediacast ATSC (função de Multiplexer), que realiza a entrega de conteúdo DASH via ROUTE proveniente dos encoders VVC/MPEG-H. O Mediacast ATSC também será usado para fornecer todos os serviços de datacasting e os serviços providos pelo EiTV DTV+ Publisher, gerando toda a sinalização dos diferentes serviços de TV lineares e não lineares, para que a TV possa sintonizar e consumir os serviços transmitidos pelo ar.

Além do MediaCast ATSC, a ENENSYS forneceu o SmartGate ATSC (função de Scheduler) que realiza a função de Broadcast Gateway convertendo o fluxo ROUTE em saída STLTP para que os 02 transmissores DTV+ possam transmitir os serviços pelo ar, assegurando as funcionalidades de SFN, MiMo, LDM e TxID. As soluções operam na nuvem da AWS.

“Esta parceria destaca todos os benefícios do novo padrão DTV+”, afirma Bruno Tariant, vice-presidente de vendas para a América Latina da ENENSYS Technologies. “A solução comprovada e madura da ENENSYS, baseada em ATSC3, permitirá que a indústria de TV brasileira alcance sua ambiciosa meta de implementar serviços DTV+ até 2026. As soluções podem ser operadas localmente ou na nuvem (AWS e Google CP), permitindo uma configuração flexível dos sistemas e também fornecendo serviços inovadores aos consumidores brasileiros.”

A parceria com a Seja Digital

Nesta iniciativa, a atuação da Seja Digital segue um modelo similar ao de uma aceleradora de projetos, com a mobilização de todo o setor – o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital (Fórum SBTVD), emissoras privadas e públicas e fornecedores de tecnologia e equipamentos, além de Anatel e Ministério das Comunicações.

Com a estruturação do ecossistema e a realização de testes, a Seja Digital está atuando na prospecção e atração de fornecedores capazes de sustentar essa transformação.

Em agosto de 2025, os primeiros testes começaram com estações de demonstração em São Paulo – e devem continuar até setembro de 2026. Em outubro de 2026, os resultados serão avaliados para encerramento deste projeto piloto, com a nova geração da TV aberta permitindo uma experiência digital com mais qualidade de imagem e de som, mais interatividade e personalização.



As soluções EiTV e ENENSYS estarão disponíveis para testes e validação na estação piloto da Seja Digital, entidade referência em inclusão digital e execução de políticas públicas para migração e modernização da televisão aberta no Brasil. A parceria engloba fornecimento de equipamentos de transmissão, recepção, compressão e multiplexação, fundamentais para o sucesso do Projeto de Evolução do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (TV 3.0).

Rodrigo Cascão, CEO da EiTV destaca que a DTV+ se fortalece com este acordo entre a EiTV e a ENENSYS, e a parceria com a Seja Digital representa um avanço importante para a evolução da TV aberta interativa no Brasil. “As demonstrações práticas e as soluções apresentadas reforçam o compromisso das empresas com a inovação, inclusão digital e excelência tecnológica, consolidando o país na vanguarda da televisão digital mundial”, afirma o executivo.