Argo Solutions consolida liderança latino-americana em tecnologia para viagens corporativas

A Argo Solutions acaba de alcançar um marco estratégico na indústria de tecnologia corporativa: três das quatro maiores consultorias globais — as Big Four — escolheram a plataforma para gerenciar viagens e despesas de seus colaboradores no Brasil. O movimento consolida a companhia, que já detém cerca de 65% do mercado nacional, como uma referência incontornável na América Latina quando o assunto é tecnologia aplicada à gestão de viagens e controle financeiro.

Em um setor onde operações complexas, governança rígida e compliance são requisitos inegociáveis, a adoção da solução pela elite global da consultoria funciona como um selo de credibilidade. As Big Four utilizam processos rigorosos de contratação, que envolvem auditorias de segurança, análises detalhadas de risco, testes técnicos extensivos e avaliações profundas sobre estabilidade, experiência do usuário e capacidade de integração com sistemas internos.

Segundo a CEO da Argo Solutions, Aline Bueno, duas dessas consultorias submeteram a empresa a longos processos de RFP antes da decisão final. “Ser aprovada por empresas que ditam padrões globais nos posiciona acima de players menos maduros e se torna uma prova social poderosa para grandes corporações, que passam a enxergar a Argo como uma plataforma amplamente testada e utilizada em ambientes de altíssima exigência”, afirma.

Com quase 20 anos de atuação, a Argo atende atualmente cerca de 5 mil empresas, ultrapassa 4 milhões de usuários ativos e processa mais de 8 milhões de viagens por ano. Em 2024, a empresa movimentou R$ 6 bilhões em emissões aéreas e superou R$ 50 milhões em faturamento. A presença regional também avançou: além de Brasil, México e Colômbia, a Argo opera por meio de parceiros em outros 13 países, ampliando o alcance em um mercado que exige adaptações técnicas e regulatórias específicas para cada economia latino-americana.

A consolidação internacional vem acompanhada de investimentos contínuos em automação, segurança da informação e inteligência de dados. A plataforma evoluiu para oferecer conciliação automática, fluxos financeiros completos e integração com grandes ERPs corporativos. A empresa também reforçou sua infraestrutura de proteção de meios de pagamento — incluindo certificação PCI — e ampliou o uso de modelos de IA voltados à automatização de aprovações, previsões de viagem e análises comportamentais, ações fundamentais para aumentar eficiência e governança.

O plano estratégico da Argo até 2026 prevê integrar, em um fluxo único, todas as etapas da jornada de viagens corporativas — da emissão à consolidação contábil — e acelerar a expansão de soluções de mobilidade inteligente em toda a América Latina. Para isso, a companhia segue ampliando sua equipe técnica especializada em dados, integrações e automação.

A CEO resume o significado do reconhecimento internacional: “Ser a escolha de três das maiores consultorias globais valida quase duas décadas de trabalho e demonstra que a América Latina é capaz de desenvolver tecnologia competitiva em escala mundial. Esse marco amplia nossa responsabilidade e reforça nossa missão de transformar a gestão corporativa de viagens e despesas em toda a região”, conclui Aline Bueno.