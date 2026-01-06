CEO da NVIDIA, Jensen Huang, recebeu a Medalha de Honra IEEE 2026, reconhecimento de maior prestígio em tecnologia

O IEEE, a maior organização profissional técnica do mundo, com mais de 500.000 profissionais em nível global, dedicada ao avanço da tecnologia em benefício para a humanidade, orgulhosamente anuncia que Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, foi escolhido para receber a Medalha de Honra IEEE de 2026, a maior honraria da organização, e o prêmio de US$ 2 milhões.

Huang foi reconhecido por sua visão e liderança, assim como pelo seu trabalho pioneiro em computação acelerada, que tem levado a NVIDIA para a vanguarda da inovação tecnológica. Este reconhecimento se soma a outros prêmios recentes de Huang, como o Prêmio Rainha Elizabeth de Engenharia, Personalidade do Ano do Financial Times e da TIME Magazine, além da Professor Stephen Hawking Fellowship. Sob sua liderança, a NVIDIA – que se tornou a primeira empresa a superar US 5 trilhões em capitalização de mercado em outubro de 2025 – inventou a primeira unidade de processamento gráfico (GPU) em 1999 – um desenvolvimento revolucionário que transformou a computação e permitiu avanços em medicina, engenharia, robótica, veículos autônomos, indústria e muito mais. A previsão de Huang sobre computação acelerada lançou as bases para as tecnologias de IA e para a revolução industrial de hoje.

“A Medalha de Honra IEEE representa o topo da realização na carreira”, declarou Mary Ellen Randall, presidente do IEEE. “As contribuições de Jensen Huang expandiram as fronteiras da tecnologia e possibilitaram inovações cujo impacto ainda não foi sequer imaginado. O IEEE orgulha-se por reconhecer o trabalho que, não apenas define a excelência em nosso campo, mas também inspira a próxima geração de engenheiros e tecnólogos.”

Criada em 1917, a Medalha de Honra IEEE é concedida a pessoas cujas contribuições moldaram profundamente a tecnologia e a engenharia. Seus destinatários ousadamente visualizam o novo e o revolucionário, expandindo os limites do possível. Suas realizações inspiram os tecnólogos de hoje a tornar o mundo um lugar mais inovador e melhor. Esses pioneiros transformam ideias radicais em realidades que mudam o mundo e remodelam a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Huang junta-se a uma linhagem diferenciada de laureados com a Medalha de Honra, cujo trabalho transformou a vida moderna, incluindo Vinton G. Cerf e Robert Kahn (arquitetura da Internet), Bradford W. Parkinson (GPS) e Morris Chang (semicondutores).

A plataforma de computação acelerada da NVIDIA alimenta todos os setores, desde a ativação de modelos de IA generativa, como o ChatGPT, à construção das principais fábricas e data centers de IA do mundo. O compromisso de Huang com a inovação e sua capacidade de operar décadas à frente das tendências do setor criaram uma infraestrutura que capacita tecnólogos em todo o mundo e impacta milhões de vidas diariamente.

“Receber a Medalha de Honra IEEE é profundamente gratificante. Esse reconhecimento reflete o trabalho de milhares de engenheiros e pesquisadores da NVIDIA”, declarou Huang. “Desde a invenção da GPU até o desenvolvimento das modernas fábricas de IA, ajudamos a iniciar uma nova revolução industrial. Este prêmio pertence a toda a comunidade que construiu o ecossistema CUDA, computação avançada além da Lei de Moore, e continua a expandir as fronteiras da inteligência artificial. Juntos, estamos construindo um futuro incrível para o nosso planeta.”

Pelo segundo ano consecutivo, a Medalha de Honra IEEE inclui um prêmio de US$ 2 milhões, ressaltando a importância do prêmio como um dos reconhecimentos mais significativos em tecnologia em todo o mundo, como também a natureza integral da engenharia e da ciência na abordagem de desafios globais e no avanço do mundo.