Bett Brasil EdTech Awards abre inscrições para startups que estão transformando a educação

Estão abertas as inscrições para a Segunda Edição do Bett Brasil EdTech Awards, premiação que reconhece startups comprometidas com a criação de soluções inovadoras para a educação. A iniciativa busca negócios capazes de responder a desafios reais das instituições de ensino, com foco em impacto social e na promoção da equidade educacional.

Podem se inscrever startups que atuam diretamente no ensino e aprendizagem, no suporte pedagógico ou em áreas estratégicas para escolas, como gestão, tecnologia, comunicação, recursos humanos e administração. O Bett Brasil EdTech Awards valoriza projetos que contribuam para a melhoria da educação em diferentes contextos, incluindo a rede pública.

As inscrições para o prêmio são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Bett Brasil, entre os dias 9 de fevereiro e 9 de março de 2026.

Duas categorias, diferentes estágios

A premiação está organizada em duas categorias: Product Solution Fit, destinada a startups em estágio inicial de desenvolvimento. E Product Market Fit, voltada a negócios que já contam com produto no mercado e clientes iniciais. Três finalistas serão selecionados em cada categoria, com anúncio previsto para 6 de abril.

Apresentações no evento

As startups finalistas terão cinco minutos para apresentar seus projetos presencialmente durante a Bett Brasil, na Arena Startups, lá também os grupos passarão por uma sabatina de perguntas pelos avaliadores. As apresentações acontecem no dia 5 de maio, às 15h30, para a categoria Product Solution Fit, e no dia 6 de maio, às 15h30, para Product Market Fit. Os vencedores serão anunciados em 7 de maio, às 17h, também na Arena Startups.

Benefícios que ampliam visibilidade

Além do reconhecimento, as seis startups finalistas terão acesso a uma série de benefícios estratégicos, como credencial para os 4 dias do Congresso de Educação Básica, espaço de exposição na Arena Startup, participação na plataforma Bett Conecta para reuniões com empresas e investidores, apresentação no palco da Arena Startups, divulgação em newsletter, certificados, badges digitais e presença em um coquetel de networking.

As vencedoras de cada categoria também receberão mentoria remota de três meses pelo Tiradentes Innovation Center, estande garantido na Bett Brasil 2027 e uma entrevista nos canais oficiais do evento, ampliando ainda mais sua visibilidade nacional das soluções premiadas.

Podem participar startups brasileiras com CNPJ válido, empresas internacionais registradas em seus países de origem e negócios em diferentes estágios de maturidade, desde que atendam aos critérios das categorias. O regulamento completo está disponível no site da premiação.



O prêmio integra a programação da Bett Brasil 2026, evento de Inovação e Tecnologia para a Educação da América Latina, que acontece de 5 a 8 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.