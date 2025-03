Samsung destaca produtos para facilitar a rotina com os pets

A Samsung possui um portfólio completo de produtos voltados para diversas necessidades. Uma dessas aplicações, como não poderia deixar de ser, está relacionada aos cuidados com os animais de estimação e com a rotina das pessoas com seus mascotes.

Além de um ecossistema conectado por meio do SmartThings, em que é possível ter o controle de tudo na palma da mão, por meio do smartphone, há produtos da marca que ajudam nos cuidados com os pets e fazem diferença no dia a dia das residências. Confira!

Aspirador sem fio Jet 65 Pet traz facilidade para o dia a dia: Além de trazer um design mais leve e, portanto, precisar de menos esforço para ser utilizado, o Jet 65 Pet possui a escova Pet Tool, um complemento essencial para que os pelos dos animais de estimação sejam aspirados de maneira fácil e eficiente. Isso, aliado aos 150W de potência do aspirador*, fazem do produto uma ferramenta essencial para uma rotina fácil e eficiente.

Robô-aspirador Jet Bot™ AI+ ajuda nos cuidados com os pets: Outra opção de aspirador é o Jet Bot™ AI+, que auxilia na limpeza do ambiente de forma que os pelos não ficam espalhados pela casa. Como verdadeiros aliados da limpeza, carpetes e outros tipos de piso podem ser limpos de forma eficiente e sem qualquer dificuldade.

Com a função SmartThings Pet Service, o Jet Bot™ AI+ transmite, em tempo real, a câmera frontal do aspirador e até detecta os movimentos dos animais para que seja possível acompanhar como eles estão, mesmo à distância.

Lavadora e Secadora Bespoke AI Laundry é ideal para limpar pelos dos animais das roupas: A linha Bespoke AI Laundry, composta pela Lavadora Samsung Bespoke AI Laundry WF19B, com 19 kg de capacidade, e a Secadora Heatpump Samsung Bespoke AI Laundry DV20B, com capacidade de 20kg, contam com ciclos especiais, voltados para os donos de pet.

A lavadora é 24%¹ mais eficaz na remoção de sete tipos de sujeira que os animais de estimação podem deixar em roupas e outros itens, como roupas de cama. Ela também remove 99,9% das manchas e odores desagradáveis causados pela comida e fezes dos animais, assim como 99%² dos alérgenos que vêm dos pelos e poeira de cães e gatos.

No caso da secadora, os consumidores encontram um produto que remove 96,3% dos pelos dos animais que muitas vezes ficam presos nos tecidos em um ciclo especial.

O recurso Air Wash ainda dispara jatos de ar quente que eliminam 99,9% das bactérias e alérgenos das roupas secas ou úmidas, como ácaros do pó e pólen, além da remoção de 99% dos alérgenos de animais de estimação.

Galaxy SmartTag2 para mais segurança: Com um design atualizado e novas funcionalidades, o Galaxy SmartTag2 cria ainda mais possibilidades quando se trata do cuidado com os pets. Isso porque, com o novo Modo Perdido³, o dispositivo permite que as pessoas insiram suas informações de contato por meio de uma mensagem.

Assim, qualquer pessoa que encontrar um animal perdido que esteja usando o Galaxy SmartTag2 poderá usar o smartphone para escanear a tag e ver a mensagem e os dados de contato do proprietário. Essa é uma maneira prática de garantir que o número de telefone do dono seja localizado. Vale citar que o Modo Perdido funciona com qualquer dispositivo móvel que tenha um leitor NFC e navegador da web.

Outro ponto interessante é o novo Modo de Economia de Energia, disponível junto com o Modo Normal aprimorado. Com a novidade, a vida útil da bateria é de até 700 dias. Em seu Modo Normal, a vida da bateria também foi estendida, podendo chegar a 500 dias.

* Com base em testes internos, de acordo com o padrão IEC 62885-4 CL.5.8. Medido na entrada da ferramenta sem acessórios, usando o Modo Jato e uma bateria totalmente carregada. Os resultados podem variar dependendo do uso.

1 Com base em testes internos, certificados pelo KATRI (Instituto de Testes e Pesquisas de Vestuário da Coreia), em uma carga de 1,5 kg de tecido de algodão IEC. Método de teste: um espécime de tecido de 10×10 cm poluído com 7 contaminantes: lama, sangue, grama, gordura de animal, leite, fuligem, óleo mineral, e fixado em uma toalha IEC, e então lavado usando um ciclo Normal e o ciclo de Cuidados para Animais, e os resultados comparados. Resultado: melhoria de 24% na remoção dos contaminantes testados. Os resultados podem variar dependendo das condições reais de uso.

² Refere-se aos ciclos de lavagem a Seco (Air Wash), que consiste em uma lavagem sem utilização de água ou produtos químicos que remove 99.9% de certas bactérias, com base no relatório de teste realizado pela Intertek.

³ As informações de contato e mensagem mostradas no Modo Perdido devem ser registradas previamente no aplicativo SmartThings.