Quando você instala um novo disco (HDD ou SSD) ao seu sistema, você deve particionar e formatar esse disco antes de poder utilizar o mesmo. O Gerenciamento de disco do Windows consegue efetuar estas operações, mas é bastante limitado.

A melhor ferramenta para o trabalho é um “Gerenciador de Partições” (Partition Manager em inglês), que além de particionar e formatar os discos, pode também reparticioná-las, ou alterar o tipo de partição quando suas necessidades mudam. Por exemplo, se você migrar seu disco rígido para um SSD, você pode reparticionar a unidade antiga para backup de dados.

Existem vários produtos pagos no mercado, mas se você não pretende gastar dinheiro com esse tipo de programa, uma boa dica é usar o EaseUS Partition Master Free Edition.

O EaseUS Partition Master Free permite criar, excluir, formatar, converter ou explorar partições em seu disco rígido de uma maneira simples e intuitiva. Alguns cliques e você também pode redimensionar, mover, ocultar ou exibir partições existentes – tudo sem perigo de perder os seus dados. Também está incluído um “Assistente de clone de disco” (para copiar todo o conteúde de um disco para outro), que facilita muito a atualização de discos menores para discos maiores.

Todas as funções do programa são realizadas usando uma interface amigável. Somente as tarefas relevantes são habilitadas quando uma partição é selecionada. Isso ajuda muito no trabalho de decidir o que você precisa fazer para concluir uma tarefa. Assim que o software é instalado em seu disco, você trabalha dentro do ambiente familiar do Windows sem a necessidade de inicializar a partir de um Pendrive ou CD de BOOT.

EaseUS Partition Master Free funciona com diferentes sistemas de arquivos e suporta discos de até 8,0 TB além de trabalhar com discos RAID. Suporta Windows, particionamento GPT e também pode realizar várias operações em sistemas Linux: excluir, criar, formatar, recuperar partição EXT2 / EXT3, etc.

Prós:

Utilização muito simples, mesmo para usuários de computador inexperientes

Permite visualizar alterações antes de aplicá-las

Inclui muitas operações úteis

Contras:

Licença só permite uso pessoal

Não é possível redimensionar volumes dinâmicos

Pede para instalar outro programa durante a instalacão (é só desmarcar a opção e prosseguir)

EaseUS Partition Master Free Edition é uma das melhores ferramentas de particionamento de disco do mercado, mas existem, infelizmente, alguns recursos que estão disponíveis apenas através da versão profissional.

