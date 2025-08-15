JC2Sec anuncia Daniela Pereira como Diretora Comercial

A JC2Sec, referência em soluções para gestão de riscos de fornecedores e representante da BitSight no Brasil há sete anos, anuncia a chegada de Daniela Pereira como sua nova Diretora Comercial. Com mais de 25 anos de atuação na área de segurança e 17 anos dedicados à cibersegurança, a executiva assume a missão de ampliar a presença da companhia no mercado latino-americano, fortalecer o posicionamento da BitSight (marca parceira da companhia) e consolidar a JC2Sec como aliada estratégica para empresas de todos os portes na jornada de gestão de riscos.

Sua trajetória é marcada pelo perfil hunter, pela capacidade de estruturar operações comerciais do zero e por uma abordagem consultiva que une tecnologia, serviços e relacionamento próximo com clientes. Além disso, Daniela atua como voluntária na área de alianças da WOMCY, captando recursos para iniciativas de impacto social. A executiva construiu sua carreira com passagens de destaque em empresas globais de tecnologia e segurança. Na SecurityScorecard, foi responsável pelo desenvolvimento do mercado latino-americano, criando parcerias e conduzindo negócios em 15 países. Posteriormente, atuou como VP Global de Vendas na Tuvis, liderando estratégias de expansão, com foco em mercados estratégicos como Brasil, Índia e Indonésia.

Na JC2Sec, Daniela Pereira terá como prioridade traduzir para o mercado brasileiro o novo momento da BitSight, que vem ampliando seu portfólio global com aquisições estratégicas nas áreas de Vendor Risk Management (VRM) e Cyber Threat Intelligence (CTI), liderar ações para comunicar o diferencial da JC2Sec – ir além da revenda de software, oferecendo uma jornada completa de gestão de riscos de terceiros, adaptada ao perfil e maturidade de cada cliente.

“Na JC2Sec, terei a oportunidade de acompanhar todo o ciclo do cliente, desde a identificação das necessidades até a entrega de valor ao longo do tempo. Esse é um diferencial no mercado e uma oportunidade única de aplicar minha experiência para gerar impacto real”, destaca Daniela Pereira.

Para a liderança da JC2Sec, a chegada de Daniela reforça o compromisso da empresa em investir em talentos estratégicos para sustentar seu crescimento e elevar o padrão de entrega no setor. “Daniela reúne experiência internacional, visão estratégica e capacidade de execução. Sua chegada fortalece nosso time e nos aproxima ainda mais da missão de oferecer soluções completas e inovadoras para gestão de riscos de terceiros e cibersegurança na América Latina”, conclui Carlos Alberto Costa, CEO da JC2Sec.