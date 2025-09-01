Milky Moo adota soluções da Docusign para digitalizar gestão de acordos e acelerar expansão

A Milky Moo, rede brasileira de franquias de milkshake de Goiânia (GO) com mais de 700 unidades, recorreu à Docusign para modernizar seus processos, aumentar a segurança jurídica e agilizar a formalização de contratos.

Inaugurada em 2020, em meio à pandemia, a marca comercializou as primeiras franquias no primeiro ano de operação, inclusive fora do Estado de Goiás. Para fomentar o seu crescimento, a empresa viu a necessidade de investir em digitalização e elegeu o Docusign eSignature como ferramenta para formalização de contratos.

Silvia Mundim, Diretora Jurídica da Milky Moo, destaca os benefícios na gestão do tempo e da equipe: “Deixamos a plataforma trabalhar no operacional para que possamos focar no trabalho intelectual, melhorando e criando novos documentos e processos com foco na segurança jurídica da companhia”.

O eSignature foi inicialmente implementado no jurídico e expandiu-se rapidamente para RH, financeiro e marketing. A empresa também ganhou agilidade com o Multi-Channel Delivery, que envia notificações de acordos por WhatsApp ou SMS em tempo real.

Com cerca de 30 franquias vendidas por mês, a Milky Moo mantém crescimento acelerado. No primeiro semestre de 2025, inaugurou uma unidade nos Estados Unidos, onde também pretende expandir sua rede. Foi nesse cenário que a empresa decidiu ampliar sua gestão de acordos, adotando o Docusign IAM (Intelligent Agreement Management), ou Gestão Inteligente de Acordos, em português, que tem contribuído para tarefas de revisão e negociação de contratos, gerenciamento de renovações e extrações de dados, otimizando a organização e gestão dos prazos e informações. O resultado é que, em apenas dois meses de uso, a Milky Moo já observa ganhos no processo de gestão dos contratos.

Mais tempo para decisões estratégias

A gestão de acordos eficaz é crucial para o sucesso das empresas. Plataformas impulsionadas pela inteligência artificial permitem transformar os acordos em ativos estratégicos e seus dados em vantagem competitiva. Com isso, outro grande aliado da Milky Moo é o Docusign Maestro, que automatiza os fluxos dos acordos de uma maneira fácil, rápida e sem necessidade de código, o que fez a empresa aumentar a agilidade e eficiência dos processos. Além disso, ao combinar o uso de modelos de acordos e de fluxos de trabalho pré-construídos, a Milky Moo foi capaz de reduzir o tempo gasto no processo em mais de 50%.

Para minimizar riscos e liberar a equipe para atividades estratégicas, a empresa conta com o Docusign Navigator, repositório com tecnologia de inteligência artificial que centraliza acordos e extrai insights de negócios. A solução permitiu economizar cerca de um dia de trabalho por semana, anteriormente dedicado à organização manual de documentos.

Richard Hudson, Vice-Presidente de Vendas da Docusign LATAM, destaca: “O nosso maior compromisso é com a experiência do cliente. O ganho de eficiência da Milky Moo demonstra como a otimização de processos contratuais e a gestão inteligente de acordos se tornaram estratégicas para empresas de alto desempenho, sendo apontadas por 77% dos líderes como essenciais para o sucesso de seus negócios”.