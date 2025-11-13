TIVIT lidera migração da Vertem para AWS e entrega redução de custos de 30%

A TIVIT concluiu a migração da Vertem, empresa de fidelidade, do ambiente Microsoft Azure para a infraestrutura de nuvem da Amazon Web Services (AWS), em um projeto que combinou otimização tecnológica com ganhos financeiros expressivos. Com a mudança, a Vertem conquistou redução de custos operacionais de 30%, aumento significativo de desempenho e maior resiliência para suportar períodos de pico de acesso.

A Vertem opera uma das maiores bases de fidelidade do país, com mais de 40 milhões de consumidores e 2,5 milhões de pequenas e médias empresas (PMEs), distribuídos em 150 programas ativos. O volume de dados e o alto tráfego exigiam um ambiente mais escalável, ágil e preparado para crescimento acelerado — especialmente em ações promocionais e campanhas de grande visibilidade.

Para atender esse cenário, a TIVIT adotou como plataforma principal o Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) para orquestração de containers e o Karpenter para automação inteligente e sob demanda do provisionamento de nós. Essa combinação permitiu que os recursos fossem alocados exatamente quando necessário, garantindo eficiência financeira e operacional.

Um dos principais cases da Vertem dentro desse ecossistema é o Familhão, produto que registra picos intensos de utilização. Durante esses momentos, o novo ambiente suportou aumento de até 10 vezes na capacidade de tratamento de dados e acessos simultâneos, mantendo estabilidade e baixa latência.

“Tivemos alguns grandes desafios na migração. A reescrita de código de aplicações e garantir que a arquitetura fosse resistente a falhas, com capacidade de recuperação automática e sem interrupções significativas foram alguns deles. A TIVIT e a Vertem têm a inovação e a experiência do cliente como focos principais, tornando este projeto de migração benéfico para ambas as companhias. A migração foi desafiadora, mas os resultados já são visíveis e continuarão trazendo impactos positivos nos próximos anos”, diz Carlos Maia, Diretor de Cloud Solutions na TIVIT.

Além do ganho financeiro, o novo ambiente trouxe:

Escalabilidade elástica para absorver picos de utilização durante campanhas promocionais;

Alta disponibilidade e recuperação automática de falhas;

Baixa latência, garantindo respostas mais rápidas e melhor experiência ao usuário final.

Com o projeto, a Vertem passa a operar em um ambiente totalmente preparado para crescimento e expansão de negócios, com infraestrutura eficiente e alinhada às melhores práticas de mercado.

A TIVIT segue como parceira estratégica de organizações que buscam acelerar sua transformação digital, conectando inovação, eficiência e resultados tangíveis.