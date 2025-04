Aplicativo gratuito ajuda padarias e confeitarias a operarem no azul

Na criação de uma receita, profissionais de panificação e confeitaria precisam considerar não apenas a qualidade, quantidade, cores, sabores e texturas das iguarias, mas também os custos de cada ingrediente para definir um preço justo e garantir a rentabilidade do negócio. Subestimar essa etapa pode levar a prejuízos.

Com o intuito de apoiar esses profissionais, a Emulzint Zeelandia desenvolveu o aplicativo Emulzint e-Você, criado a partir de um processo de escuta ativa das necessidades diárias de padarias, confeitarias, supermercados e equipes técnicas. O objetivo do app é facilitar as operações, economizar tempo e garantir os melhores resultados para consumidores e negócios.

Com cerca de 15 mil downloads, o aplicativo tem se consolidado como uma ferramenta essencial para padarias, confeitarias e supermercados, tanto clientes quanto não clientes da Emulzint. Disponível gratuitamente no Google Play e na Apple Store, o app proporciona maior autonomia aos times de produção. Juliana Saito, Diretora Comercial da Emulzint Zeelandia, destaca que a ferramenta reflete a parceria e confiança que a empresa constrói com seus clientes. “Criamos este aplicativo para ser uma ferramenta de escuta, intimidade e proximidade com nossos clientes”, afirma.

Fábio Chibante, da Padaria Viçosa, em Carapicuíba (SP), elogia o aplicativo, destacando a funcionalidade da Folha de Custo, que facilita o cálculo do custo final do produto, considerando até a quebra dos ingredientes. Ele considera a ferramenta essencial para ajudar no controle de custos. Renan Martins, da Padaria Lucy Pães e Doces, em Osasco (SP), também destaca a importância da Folha de Custo, que oferece informações exatas e auxilia na padronização e aprendizado dentro da produção.

A funcionalidade da Folha de Custo é um dos maiores destaques do app, permitindo calcular o custo final de produtos e garantir a rentabilidade, aplicando markup e lucro desejado. Além disso, o Receituário e o Catálogo Técnico oferecem suporte para a criação e diversificação de receitas, com modos de preparo e fotos. A seção Minhas Receitas permite que os usuários salvem e organizem suas próprias receitas.

O catálogo de produtos também oferece consultas rápidas com informações técnicas e vídeos, enquanto a seção de Materiais Promocionais e Merchandising apoia a comunicação e as vendas, permitindo o download de materiais para o ponto de venda e o acesso a vídeos e dicas para melhorar a apresentação dos produtos.

Por fim, o app oferece um canal direto com o SAC da Emulzint Zeelandia, garantindo atendimento ágil e centralizado. Com todos esses recursos reunidos em um só lugar e de forma gratuita, o Emulzint e-Você reafirma o compromisso da marca com o sucesso diário dos profissionais de panificação e confeitaria.