Rakuten Symphony e Simply Tech firmam parceria para expandir soluções em nuvem na América do Sul e Central

A Rakuten Symphony, braço tecnológico da gigante japonesa Rakuten Group, acaba de firmar uma parceria estratégica com a brasileira Simply Tech para expandir a presença de suas soluções em nuvem na América do Sul e Central. O acordo contempla a distribuição das plataformas Rakuten Cloud em países como Brasil, México e Colômbia, com foco na transformação digital de setores como saúde, finanças, varejo, manufatura e logística.

Com a colaboração, a Simply Tech se torna responsável pela comercialização das soluções Rakuten Cloud-Native Platform, Orchestrator e Storage, oferecendo ao mercado local acesso a tecnologias de alto desempenho para gestão de cargas de trabalho em nuvem e inteligência artificial. A proposta é democratizar o acesso a soluções de infraestrutura em nuvem avançada, com suporte regional e custo competitivo.

“A transformação digital é uma prioridade global, mas ainda há barreiras significativas em regiões como a América Latina, especialmente em relação ao custo e à complexidade das soluções oferecidas por grandes provedores”, afirma Anirban Chakravartti, vice-presidente de vendas globais da Rakuten Symphony. “Essa parceria com a Simply Tech torna nossas tecnologias mais acessíveis e adaptadas à realidade das empresas locais.”

As plataformas da Rakuten Symphony se destacam pela automação avançada, alta disponibilidade e facilidade de implantação, mesmo em ambientes com pouca familiaridade com Kubernetes. Um dos destaques é o Rakuten Cloud-Native Storage, voltado para aplicações exigentes como IA/ML, IoT e jogos, que permite escalar com performance sem a necessidade de equipes altamente especializadas.

Segundo Sam Freitas, Head de Desenvolvimento de Negócios da Simply Tech, a aliança representa um salto estratégico para a região. “Estamos conectando nossa rede de revendedores e clientes a soluções de nuvem robustas e eficientes, ao mesmo tempo em que promovemos oportunidades de carreira em tecnologia de ponta e fortalecemos o ecossistema local”, destaca.

A parceria será lançada oficialmente com uma série de eventos presenciais e online a partir de julho de 2025, voltados a parceiros e clientes interessados em acelerar suas jornadas de digitalização com o suporte técnico e comercial das duas empresas.