Visibilidade é poder: como a Netscout transforma dados em defesa estratégica contra ameaças invisíveis

A Netscout Systems, Inc., fundada em 1984 e sediada em Westford, Massachusetts, é uma das principais referências globais em soluções de visibilidade, desempenho e segurança de redes. Atualmente, a companhia atende mais de 3 mil clientes em 120 países, incluindo 90% das operadoras de telecomunicações líderes e das empresas listadas na Fortune 100 nos Estados Unidos.

Com um portfólio robusto voltado para o monitoramento de aplicações, redes e serviços digitais críticos, a Netscout atua em áreas estratégicas como segurança cibernética, telecomunicações, setor público e grandes corporações. Sua tecnologia baseia-se no conceito de “Smart Data” — uma abordagem que captura e analisa dados em tempo real a partir do tráfego de rede, proporcionando visibilidade detalhada das infraestruturas digitais e contribuindo para a prevenção de falhas, interrupções e ataques cibernéticos.

Um dos principais ativos da empresa é o NETSCOUT ATLAS (Active Threat Level Analysis System), uma plataforma global de visibilidade e inteligência que fornece uma perspectiva sem precedentes sobre o tráfego da internet. Por meio de parcerias com mais de 500 provedores de serviço, a empresa coleta e analisa mais de 600 terabits por segundo (Tbps) de tráfego em tempo real, observando ataques em cerca de 93 países diariamente — o que representa aproximadamente 60% de todo o tráfego da internet. Com base nessa visão ampla e contínua, a equipe especializada em DDoS da Netscout conhecida como ASERT (ATLAS Security Engineering and Response Team), gera a ATLAS Intelligence Feed (AIF), que abastece todos os produtos de proteção contra ataques DDoS da linha Arbor. Essas informações são provenientes de mais de 230 países e territórios, abrangendo mais de 600 setores da indústria e monitorando mais de 31 mil sistemas autônomos (ASNs).

Entre os produtos de destaque estão as plataformas nGeniusONE, InfiniStreamNG e vSTREAM, voltadas à análise de desempenho e diagnóstico de redes empresariais. Na área de segurança, as soluções Arbor Cloud, Omnis NDR e Arbor Sightline oferecem proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), com inteligência integrada capaz de reagir a ameaças em tempo real. A Netscout também investe fortemente em AIOps, com sensores baseados em inteligência artificial e machine learning que automatizam tarefas operacionais e otimizam a resposta a incidentes.

A empresa se diferencia pelo uso de análise profunda de pacotes (deep packet inspection) sem impacto no desempenho da rede e sem a necessidade de instalação de agentes adicionais. Essa abordagem proporciona um nível de visibilidade granular altamente valorizado em ambientes híbridos e multicloud. Parcerias estratégicas com gigantes como AWS, Cisco, Google Cloud, Microsoft, Splunk e VMware fortalecem ainda mais sua presença em projetos de transformação digital.

Com presença sólida nos setores financeiro, de saúde, telecomunicações e governo, a Netscout ajuda organizações a reduzirem em até 50% o tempo de resolução de falhas, segundo dados internos compartilhados com clientes. Em um mundo cada vez mais dependente de redes digitais resilientes, a companhia se posiciona como uma aliada indispensável para garantir a continuidade dos negócios, a segurança das operações e a experiência dos usuários.

IA permanentemente no radar

Além da visibilidade ampla, a Netscout também acompanha de perto os desafios impostos pela crescente mobilidade e pela automação baseada em inteligência artificial. Com a conectividade em qualquer lugar se tornando uma premissa básica, os dispositivos modernos permanecem suscetíveis a ataques silenciosos explorando janelas abertas em nome da compatibilidade global. A sofisticação atual dos cibercriminosos, aliada ao uso de IA, permite que ameaças antes complexas sejam executadas com poucos cliques. Hoje, um atacante com acesso a ferramentas acessíveis e modelos de IA pode forçar dispositivos modernos a regredir para redes 2G — notoriamente vulneráveis — e, a partir daí, executar ações como envio de comandos via SMS simulando aplicativos legítimos, interceptação de comunicações em texto claro, monitoramento da presença de alvos em tempo real e ataques de downgrade controlado, mesmo em redes criptografadas 4G/5G, com a IA orquestrando a persistência e o momento ideal do ataque.

Para Kleber Carriello, engenheiro consultor sênior da Netscout no Brasil, o cenário exige das empresas uma abordagem mais estratégica e preventiva. “A tecnologia é apenas parte da equação. É preciso combinar visibilidade contínua, inteligência contextualizada e capacidade de resposta em tempo real. O tráfego da internet se tornou a nova linha de frente da segurança cibernética. Quem enxerga esse tráfego em profundidade, consegue agir antes que o prejuízo aconteça”, afirma. Kleber reforça que a missão da Netscout é justamente dar às organizações essa capacidade de ver o invisível e reagir com velocidade. “Não basta saber que algo está errado. É preciso entender onde, por que e como isso afeta o negócio. E isso só se conquista com dados confiáveis, analisados do jeito certo.”

Esse panorama se agrava quando se observa que boa parte das redes móveis globais ainda opera sobre uma infraestrutura baseada no protocolo SS7, criado nos anos 1970. Apesar da evolução das tecnologias nas pontas — como o 5G, o eSIM, a criptografia avançada e a inteligência artificial de borda — o núcleo que sustenta essas comunicações permanece frágil. O SS7 não foi originalmente projetado com mecanismos de autenticação, validação de origem ou confidencialidade, o que o torna um alvo recorrente de exploração. Vulnerabilidades críticas, como rastreamento de localização, interceptação de chamadas e mensagens SMS, além de ataques de downgrade, continuam exploráveis em tempo real, mesmo com os avanços tecnológicos recentes. Para a Netscout, esse cenário é um claro alerta sobre a necessidade de se repensar a base das comunicações móveis e de se investir em políticas de defesa que considerem a realidade das ameaças modernas.

Em um cenário em que a conectividade é ubíqua e as ameaças cibernéticas evoluem com velocidade alarmante, a Netscout consolida seu papel como guardiã das infraestruturas digitais. Ao unir inteligência artificial, análise em tempo real e parcerias estratégicas, a empresa oferece mais do que soluções tecnológicas: entrega visão, antecipação e resiliência. Para organizações que desejam permanecer competitivas e protegidas, a capacidade de “ver o invisível” não é mais um diferencial — é uma necessidade. E é exatamente nesse ponto que a Netscout se torna relevante no mercado.