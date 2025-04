Invent Software anuncia Flávio Kuroda como Gerente de Geração de Demanda Comercial

A Invent Software, fornecedora de soluções complementares a ERPs, anuncia a contratação de Flávio Kuroda como Gerente de Geração de Demanda Comercial. Entre suas prioridades está a criação da estrutura de prospecção ativa com um modelo de outbound e profissionais focados em identificar e prospectar novas oportunidades de negócios para a empresa, dentro da área comercial liderada por Andreia Naim.

“Com a chegada do Flávio Kuroda à nossa equipe, reforçamos nosso compromisso em aprimorar a prospecção ativa e otimizar os processos de vendas, visando identificar e qualificar novas oportunidades de negócio”, comenta a diretora comercial, Andreia Naim.

Além disso, Flávio apoiará a otimização do processo de inbound, analisando a conversão de leads e identificando pontos de melhoria na qualificação de oportunidades, incluindo o perfil ideal de cliente (ICP), e a efetividade do time de vendas.

Kuroda chega à Invent após experiências de mais de 10 anos em liderança em vendas com passagens por IBM e Arquivei. Com formação técnica em eletrônica, graduação em Engenharia da Computação pelo Centro Universitário FIEO e MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ele também tem experiências empreendedoras, sendo uma delas o desenvolvimento do aplicativo “Behapp7”.

“Minha trajetória sempre foi pautada por desafios e aprendizado contínuo. A transição da área técnica para vendas foi um dos momentos mais desafiadores, mas também um dos mais gratificantes, pois me permitiu expandir minha visão de negócios. Na Invent Software, quero aplicar minha experiência em vendas, gestão de operações e inovação para contribuir com o crescimento da empresa e alcançar resultados cada vez mais expressivos”, comenta o novo gerente.