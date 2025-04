Brasil se destaca na estratégia global da Indigo Ag com expansão de liderança para a Europa

O sucesso da operação da Indigo Ag na América Latina está ganhando reconhecimento global, com a empresa anunciando um avanço estratégico significativo. Cristiano Pinchetti, que até então ocupava a posição de CEO para a região, agora assume o cargo de Head of Indigo Internacional – CEO Latam e Europe, ampliando sua liderança para incluir também as operações no continente europeu. A promoção de Pinchetti reflete o impacto positivo de sua gestão na América Latina e a crescente importância do Brasil nos planos globais da Indigo. Além disso, Reinaldo Bonnecarrere, que liderava a diretoria de Biológicos na América Latina, também expande sua atuação para a Europa, reforçando a aposta da empresa na integração de unidades e na aceleração do uso de biológicos nos principais mercados agrícolas do mundo.

Fundada em Boston em 2013, a Indigo Ag rapidamente se destacou no mercado global com suas soluções inovadoras, que combinam biotecnologia, dados digitais e práticas sustentáveis para o setor agrícola. A empresa também se tornou uma referência na geração de créditos de carbono nos Estados Unidos, com índices em constante crescimento. Com foco nas oportunidades dos mercados europeu e latino-americano, a Indigo busca uma gestão integrada para expandir sua presença global.

Pinchetti, que continuará baseado no Brasil, mas terá presença frequente na Suíça, onde a Indigo mantém suas operações europeias, destaca a importância de aplicar os modelos de sucesso da América Latina na Europa. “Esses resultados positivos só foram possíveis graças ao bom trabalho da equipe Latam. Nosso objetivo é alinhar estratégias globais, mantendo o compromisso de oferecer as melhores soluções, independentemente da cultura ou região, e crescer de forma sustentável”, afirma Pinchetti, que tem uma carreira sólida em empresas como Citibank, Monsanto, Nextel e Helm, além de experiências internacionais no Brasil, Europa e Estados Unidos.

Por sua vez, Reinaldo Bonnecarrere, engenheiro agrônomo com mais de 20 anos de experiência no setor agrícola, tem sido uma peça-chave no crescimento da Indigo. Desde 2019, lidera a área de biológicos na América Latina, sendo responsável pela estratégia e diversificação de produtos. Sob sua liderança, a empresa consolidou um portfólio robusto de mais de 20 produtos, incluindo soluções para estresse hídrico e biocontrole de doenças. “É um orgulho ver o reconhecimento do nosso trabalho e poder contribuir para a expansão global das soluções biológicas. Levar nossa experiência à Europa representa um grande desafio, mas também um passo fundamental para fortalecer a sustentabilidade e a inovação no setor”, afirma Bonnecarrere.

Com essas mudanças estratégicas, a Indigo Ag está não apenas ampliando sua presença em mercados importantes, mas também reforçando seu compromisso com a inovação e sustentabilidade no agronegócio global.