Estudo IBM na Febraban: 69% dos CFOs consideram uso da IA como central para a transformação financeira

A IBM divulga hoje de forma inédita, durante o segundo dia de Febraban Tech, um estudo que aponta que 69% dos CFOs – incluindo do Brasil – consideram o uso da IA como central para a transformação financeira das suas empresas, mas apenas 20% a 30% das organizações desses líderes operam ou otimizam IA tradicional em processos-chave de finanças, enquanto com a IA generativa o número é ainda menor: 13% a 17% das organizações. O estudo “Comparando a vantagem da IA em finanças” ouviu 300 CFOs e 601 profissionais seniores de finanças de organizações que já utilizam IA, incluindo bancos e outras instituições do setor financeiro.

Entre os principais destaques do estudo, 53% dos CFOs afirmam que precisam adotar IA generativa rapidamente para manter a competitividade. Para isso, precisam enfrentar desafios como necessidade de orçamento, infraestrutura robusta de dados, integração com sistemas legados, regulamentação e preocupações com privacidade e segurança.

Para as empresas dos executivos do setor financeiro que já estão utilizando IA, o estudo aponta que a tecnologia está sendo adotada, principalmente, para a previsão de inadimplência e análise de risco de crédito, automatização de reconciliações e fechamento contábil, otimização de processos de cobrança e pagamentos e geração de relatórios financeiros em tempo real e dinâmicos, facilitando compliance e auditoria.

No que diz respeito a evolução da eficiência operacional para empresas adeptas da tecnologia, o levantamento da IBM mostra que empresas maduras em IA completam o ciclo orçamentário anual 33% mais rápido, com 30% dos FTEs (funcionários em tempo integral) realocados para atividades de maior valor, como planejamento de cenários e orçamento estratégico.

Por fim, no que diz respeito a prioridades futuras, mais de 80% dos CFOs planejam ampliar IA tradicional em planejamento financeiro/análise (84%) e procure-to-pay (83%). Para IA generativa, 81% e 78% consideram importante adotar nos processos de procure-to-pay e order-to-cash, respectivamente.

Agentes de IA

Um outro estudo inédito da IBM, também divulgado hoje durante a Febraban Tech, aponta que 83% dos executivos c-level de 18 setores esperam que agentes de IA melhorem dramaticamente a eficiência dos processos, lidando com tarefas repetitivas mais rápido que humanos. A expectativa é que os fluxos de trabalho habilitados por IA – muito impulsionado pelos agentes – saltem de 3% em 2024 para 25% em 2025, um aumento de oito vezes até o final deste ano.

